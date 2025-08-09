Отправлено: - 23:10

ACROS:

В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."

Цитата:Ну, не позорьтесь, ACROS. Это Михаил Булгаков из "Мастера и Маргариты". Других то любите уличать в некомпетентности..