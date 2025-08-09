Re: Николай ВОРОНИН: Бои местного значения

Весь народ молчал когда трое представителей якобы славяне разваливали СССР, интересно, где был автор, до независимости Казахстана? А теперь не надо плакать по волосам, когда голова отрублена! Для населения все равно где независимость или кто независимость! Он независим если у него есть деньги, на которые он может приобрести товар! У нас я в гос-ве до сих пор не знают, что такое договорные обязательства между заказчиком и услугодателем, все надеясь на добросовестность, порядочность, доброту! Поверьте не всех эти качества есть, даже у тех кто по зернышку затащил в свое гнездо, неважно как! Гос-во и руководство страны посчитало, что населению мешать не надо, пусть тащут и совершают преступления и эта "мутная и грязная вода" лилась на глазах у всех! У пьяниц, алкашей, особи, работавшие во всех сферах власти, а также, склонные к совершению преступлений "забирали" советские квартиры, обманывали население, многие дармоеды воровали и на ворованные деньги покупали продукты, барахло и потом продавали с "кирпича"! Что изменилось, почти ничего только жалобы, именно от тех, кто не работает, или не хочет работать, а хочет стричь бабло за 1 час! Социализм сейчас уже не вернешь, как и Сталина, поэтому терпите, другого у нас нет! Чтобы радоваться жизни, надо самому, научиться заключать договора, требовать качественной работы за ваши деньги, не давать себя обманывать любым прощелыгам и дармоедам, знать законы, особенно Уголовный и Гражданский Кодексы, трудовой и тому подобное, а не изливать жалобы о том, кому в СССР было хорошо! Требовать Справедливости от тех кто хочет справедливости, это глас вопиющего в пустыне, поэтому начните с себя: Если вам кто-то хочет оказать услугу, то требуйте договор, затем качество произведенной услуги, а потом только оплату, а иначе деньги не давайте! Поэтому семь раз отмерьте, а потом отрежьте!