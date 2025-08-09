Для Казахстана примирение Азербайджана и Армении открывает новые перспективы - эксперт
Отправлено: 09.08.25 - 16:21
Политический обозреватель Газиз Абишев высказался о соглашении о мире между Азербайджаном и Арменией. Эксперт опубликовал пост, в котором подчеркнул, что окончательное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией может открыть для Казахстана новые возможности. Читать новость
Это на политическом уровне Армения с Азербайджаном подписали договор На бытовом армяне никогда не забудут резню в Арцахе-карабахе Азербайджанцы также не забудут резню нахичване и в целом эти два народа как индусы и Пакистанцы или евреи и арабы могут на несколько лет вид сделать что между ними спокойствие но в перспективе так никогда клубок не развяжется
Американцы залезли в этот коридор не для того чтобы китайцы по нему в Европу товары гнали а как раз наоборот Не дать Китаю выйти на европейский рынок сухопутным путем В 2013 году си объявил главную прерогативу Китая это открытие нового шелкового пути -один пояс -один путь Маршрут его должен был идти по северу через Россию и ЕС По центру через Казахстан через каспий через Турцию и в ЕС По югу через Кыргызстан Узбекистан Иран Турцию и в ЕС Северный путь Китаю перекрыли войной России и Украины Южный путь перекрыли войной Израиля и Ирана Остаться центральный и на него в самой нужной точке сели США
Молодцы.
Россия и Китай могут пыжить из себя великих геостратегов и многоходовочников А мировой полицейский их опять же сделал на их же поле.
Завтра Трамп вызвал Путина к себе на ковер в аляске и сделает ему предложение, разрушенные села Донбасса остаются России, они никем не признаются как крым, с России снимают часть санкций взамен Россия начинает развал ШОС и БРИКСА и перестает поддакивать Китаю Украину берут в ЕС без НАТО но начинают так накачивать оружием чтобы Россия забыла туда дорогу Путин согласится или сдаст позиции а потом скажет что его как всегда надули западные партнёры?)))
США делает все взвешенно и за счет других слабых по разуму и экономике "друзей", и до сих пор никто не знает, какие главы государств работают на Госдеп США, а потом когда начинается война выясняется, кто кому друг или враг! Сейчас США активно "работает" над разделом Украины и не ради капиталистических интересов российских олигархов, которые затеяли войну под видом денацификации, а ради своих экономических интересов, поэтому все видят, как они блефуют с санкциями в отношении экономики РФ, которая уже у них "в кармане"! Ведь из-за этого они не вводят санкции, чтобы не навредить главе гос-ва! Ведь принцип "разделяй и властвуй" никто не отменял и он является основным принципом сталкивания одних племен на другие племена!
abaika95: Американцы залезли в этот коридор не для того чтобы китайцы по нему в Европу товары гнали а как раз наоборот Не дать Китаю выйти на европейский рынок сухопутным путем
abaika95, ДВОЙКА вам по географии! Ни какой здравомыслящий поставщик с Китая, не будет везти товары в Европу через юг Каспийского моря. Этот путь гораздо длиннее, тем более через Турцию где горная местность и пропускная способность со скоростью на железных дорогах желает быть лучше. Что вы все схавали какую-то чушь? Чем южнее ехать в Европу тем путь длиннее, у нас земля не плоская, чем южнее и ближе к экватору, тем путь длиннее. Тем более через не спокойный Каспий участок морским путем это далеко не айс, через Иран тоже не просто. Вам сколько лет? Вы что географию не изучали?
Если поставки на Аравийский полуостров, то Китаю тогда учше доставлять по морю. Для Штатов в этой ситуации вышло, что лучше с овцы дранный....
На фоне проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», сегодня появилась новость, что Предатель армянского народа допустил возможность участия РЖД в строительстве ж.дороги в этом коридоре здесь. Да уж.. Пашинян ты предатель для армян!
Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать