«Любой будет сожалеть об этом» - Статистика страха: число уголовных преступлений в семьях Костанайской области выросло вдвое
 
 
«Любой будет сожалеть об этом» - Статистика страха: число уголовных преступлений в семьях Костанайской области выросло вдвое
Отправлено: 09.08.25 - 16:17
Отправлено: 09.08.25 - 16:17
Главные причины преступлений в так называемой бытовой сфере: ревность и неустроенность - нет работы, своего жилья. С начала 2025 года на территории региона зафиксировано 74 таких случая - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. На вопросы «НГ» отвечает старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления местной полицейской службы.
Re: «Любой будет сожалеть об этом» - Статистика страха: число...
Отправлено: 09.08.25 - 16:17
Отправлено: 09.08.25 - 16:17
Цитата:///соседи могут позвонить//
Анонимно- как в советское время- ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ??
Или обязательны данные позвонившего ???
Потом с буйным соседом не будут разборки и месть - за донос.

Цитата:///где супруги 1970-1990-х годов рождения///

Потерянное поколение ????

Цитата:///старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием///

На эту прежде всего ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ должность, должны назначаться девушки или женщины - суперкрасавицы, холённые, с красивым лицом, фигурой топ-модели, ухоженные типа "..ах, какая женщина- мне бы такую.. - что бы было сравнение у обеих сторон семейно-бытового конфликта - "...и мы ведь тоже могли бы быть такими и так выглядеть и быть такими счастливыми и так жить ..."
Re: «Любой будет сожалеть об этом» - Статистика страха: число...
Отправлено: 09.08.25 - 16:29
Отправлено: 09.08.25 - 16:29
Цитата:
ACROS:
На эту прежде всего ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ должность, должны назначаться девушки или женщины - суперкрасавицы, холённые, с красивым лицом, фигурой топ-модели, ухоженные типа "..ах, какая женщина- мне бы такую.. - что бы было сравнение у обеих сторон семейно-бытового конфликта - "...и мы ведь тоже могли бы быть такими и так выглядеть и быть такими счастливыми и так жить ...

Странный алогичный вывод

Обычно холеные красавицы из числа психологов тут же вызывают ответную негативную реакцию у поситителей особенно женского пола
Ее там муж бьёт, дети плачут, она на трёх работах а тут ее пришла холеная красотка с маникюром учить как жить надо))
