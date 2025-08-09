Отправлено: - 16:29

ACROS:

На эту прежде всего ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ должность, должны назначаться девушки или женщины - суперкрасавицы, холённые, с красивым лицом, фигурой топ-модели, ухоженные типа "..ах, какая женщина- мне бы такую.. - что бы было сравнение у обеих сторон семейно-бытового конфликта - "...и мы ведь тоже могли бы быть такими и так выглядеть и быть такими счастливыми и так жить ...

Цитата:Странный алогичный выводОбычно холеные красавицы из числа психологов тут же вызывают ответную негативную реакцию у поситителей особенно женского полаЕе там муж бьёт, дети плачут, она на трёх работах а тут ее пришла холеная красотка с маникюром учить как жить надо))