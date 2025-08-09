С обретением независимости Казахстаном те, кто умел вертеться и изворачиваться, не обращая внимания на совесть, моментально разбогатели, гордо назвав себя предпринимателями и бизнесменами. Растащив общенародную собственность по частным карманам, бизнес творит все, что захочет. Прибыль любой ценой, и получают ее даже путем снижения качества продукции и одновременным повышением цен. Читать новость
Как минимум, он должен был ещё :- ПРОМАЗАТЬ стыки и соединения жидким мылом на предмет проверки утечки газа.
Цитата:///вспомнилось советское время///
И этот туда же: - дружжиники, Облгаз- прямо какая то ностальгия по СССР- вечер старпёров.
Цитата://общенародную собственность///
Не было такой формы собственности, было всего ДВЕ: государственная собственность и колхозно-кооперативнвя собственность - жителю или позиционирующего таковым, бывшего ССССР не к лицу не знать об этом.
Цитата///Чего ждать сейчас?//
Как чего: - очередного повышения доллара и падения тенге, так надо думать: - ОНИ продав сырьё за границей за ДОЛЛАРЫ, привезя их сюда, в Казахстан - меняют их на ДЕШЁВЫЕ тенге, что бы рассчитаться с работягами, уплатить налоги, оплить услуги, электроэнергию, логистику, транспорт и так далее - и чем ВЫШЕ доллар, тем им ВЫГОДНЕЙ это. Так что никакой не Нац.Банк устанавливает курс доллара, а узкий круг людей которые контролируют ВСЮ сырьевую промышленность страны. Просто сравните курсы долларов соседних стран, воюющих России и Украины и других африканских и азиатских стран на текущий момент.
Цитата:///есть ли еще в Казахстане профессия, при которой за 10 минут можно заработать 2 500 тенге?//
Не считайте деньги в чужом кармане: - в этих 2 500 тенге сидят- это налоги, пенсионные и социальные отчисления, аммортизация здании и сооружении данной фирмы, охрана, страховки, оплата зарплаты начальства и сексапильной секретарши, транспорт, ГСМ, отпускные, инвест.отчисления:- и только всего лишь СТО тенге - идут этому симпатичному, доброжелательному и общительному парню.
Но вы то их знаете,а самое лучшее наказание для бизнесмена не покупать некачественную продукцию,вы не купите ,скажете друзьям и знакомым они скажут своим друзьям,кто ещё напишет в соцсетях и такому бизнесу придёт конец.
Я одного не понимаю,а зачем они сами себя палят,вывешивая объявы о своём визите,ведь дураку понятно что нормальный человек не откроет им двери,ибо просто так подарить кому то 2500 не очень то хочеться,а автор конечно лоханулся конретно,хотя и знал что это халявщики ,но всё рано деньги отдал.
Парикмахер меня 10 минут стригла а заплатил я 3000. За это время я узнал, что она купила пару квартир в Астане, ездит по заграницам и детей полностью обеспечила. Так что ювелиры-стоматологи нервно курят в сторонке.
Дантист: Парикмахер меня 10 минут стригла а заплатил я 3000.
Что то дорогие парикмахеры, по казахстанским меркам, однако - почти 5 евриков, за 10-ть минут.
Цитата:
ACROS: Не считайте деньги в чужом кармане:
А при чём тут чужой карман? Вы сами то верите, что деньги идут на всё то, что вы перечислили? Я лично сомневаюсь. Да и какие это налоги? Кот наплакал. А так кто платит, тот и заказывает музыку - так вроде было?
А я почём знаю? Но сколько помню постоянно тарифы повышают, то на тепло, то на эл. энергию и постоянно с оправданием, что сети устарели - на модернизацию не хватает. А вам верить, то все за это уже заплатили. Цитата:
