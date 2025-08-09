Re: «Народный гаишник»: Ну это уже поликлиника...

Отправлено: - 09:59

Цитата:///тащат детей)//



"...ВЕДУТ детей..."- тащат - это скорее к - грузу, вещи, буксиру, "несуны" с работ и так далее.



Цитата:///ни в один из мессенджеров данное обращение не поступало.//



Очевидно г-жа Шефер там не состоит, коль эту МЕСТНУЮ проблемму подняла так высоко, аж в самой "НГ", в следующий раз ей надо ставить планку ещё ВЫШЕ- в Администрацию Президента, да что там АП, - самому Токаеву- тогда Салтанат Баекен не будет заниматся отписками и рассуждениями о нормах градостроительства, а сразу же и за ОДНУ ночь - СДВИНЕТ и ПЕРЕРИСУЕТ пешеходные дорожки так как требует г-жа Шефер.