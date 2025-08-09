НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Приборы учета тепла, установленные в многоэтажных домах за...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52321
Приборы учета тепла, установленные в многоэтажных домах за...
Отправлено: 09.08.25 - 09:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приборы учета тепла, установленные в многоэтажных домах за счет жильцов, теперь будут безвозмездно передавать на баланс поставщиков этой услуги. Правильное ли решение приняли Парламент и Правительство Казахстана?
Результаты опроса

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8304
Re: Приборы учета тепла, установленные в многоэтажных домах за...
Отправлено: 09.08.25 - 09:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за 4 пункт, хотя он тоже сформулирован как то - ОБТЕКАЕМО.
Как понять - передать БЕЗВОЗМЕЗДНО- за него же с жильцов удержаны деньги( опосредственно через деньги ПКСК или ОСИ, но в конечном счёте - это же деньги жильцов конкретного дома).
И как монополист компенсирует стоимость этих теплосчётчиков жильцам?? - снизит на эту сумму тариф или ежемесячно будет делать скидки на счета оплаты за тепло???

Или же как обычно: - морда лопатой и положит большой ХЕР на жильцов, только потому что он - МОНОПОЛИСТ и не хочет терять ДОХОД и ПРИБЫЛЬ ???
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS