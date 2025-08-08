Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Вчера 8 августа 2025 года, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Николa Пашиняна в США, в Вашингтоне прошёл саммит мира. На нём был подписан совместный пакт, предусматривающий создание нового транспортного коридора - уже под суверенитетом Армении, но эксплуатацией которого займётся консорциум во главе с американскими компаниями по соглашению на 99 лет-проект назван «Trump Route for International Peace and Prosperity» (TRIPP).
Более подробнее об аренде США Зангезурского коридора и других актуальных новостях касающихся нашего региона и мира, в видео обзоре ютуб - канала Ozekti Media.
Самое главное: - в скором времени, на Аляске, некогда бывшей русской колониий встретяться нынешний царь всея Руси В.В.Путин и президент штата Аляска в составе США Д.И.Трамп. Интересно: - песню группы "Любэ" - как будут крутить в предверии саммита ???
Мы активно наращиваем экспорт нефти через альтернативные КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум-крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых нефтедобывающих стран) морские и сухопутные маршруты. В настоящее время часть нефти транспортируется через Актау, Баку и далее через Транскаспийский маршрут и нефтепровод BTC. Если ТRIPP (Через Зангезурского коридор) станет полноценным логистическим коридором с железнодорожной, трубопроводами и оптико-волокном, это теоретически создаёт дополнительный западный выход и возможность расширения маршрутов, который будет связывать Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.
Это всё понятно: - но, мы НАВСЕГДА привязаны к России - хотим мы этого или не хотим- жить с ними и работать месте - это наш так называемый условный крест- и мы будем нести его, и не только мы, но и наши будущие поколения ещё очень и очень ДОЛГО, наверное до конца света. Поэтому: - кидать вверх чепчики и восторгаться, как милые и простодушные институтки, тем или иным местечковым успехам в политике и бизнесе, конечно надо и нужно - но, и надо держать ухо ВОСТРО.
Ухо в ВОСТРО нужно держать. В Зангезурском коридоре заинтересован Китай, при этом если коридор будет контролировать США, тогда последние тоже заинтересованы.
Дефицит торговли товаров между ЕС и Китаем 300 миллиардов евро, значить последние будут наращивать товарооборот, есть спрос, полторы миллиарда населения нужно кормить, обувать и далее развиваться.
В 2024 году общий товарооборот между Китаем и ЕС составил примерно 786 млрд USD: экспорт Китая - 516,4 млрд евро, импорт 269,4 млрд евро. В 2023 году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов, в 2024 году согласно данным таможни Китая 244,8 млрд долларов, рост небольшой.
В феврале 2025 года отмечали, что В Казахстане зарегистрировано свыше шести тысяч компаний-недропользователей, чьи налоги формируют 34,9% республиканского бюджета.
