Отправлено: - 09:55

ACROS:

Это всё понятно: - но, мы НАВСЕГДА привязаны к России - хотим мы этого или не хотим- жить с ними и работать месте - это наш так называемый условный крест- и мы будем нести его, и не только мы, но и наши будущие поколения ещё очень и очень ДОЛГО, наверное до конца света. Поэтому: - кидать вверх чепчики и восторгаться, как милые и простодушные институтки, тем или иным местечковым успехам в политике и бизнесе, конечно надо и нужно - но, и надо держать ухо ВОСТРО.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2025 - 10:56]

Цитата:Ухо в ВОСТРО нужно держать. В Зангезурском коридоре заинтересован Китай, при этом если коридор будет контролировать США, тогда последние тоже заинтересованы.Дефицит торговли товаров между ЕС и Китаем 300 миллиардов евро, значить последние будут наращивать товарооборот, есть спрос, полторы миллиарда населения нужно кормить, обувать и далее развиваться.Подробнее здесь:В 2024 году общий товарооборот между Китаем и ЕС составил примерно 786 млрд USD: экспорт Китая - 516,4 млрд евро, импорт 269,4 млрд евро. В 2023 году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов, в 2024 году согласно данным таможни Китая 244,8 млрд долларов, рост небольшой.