Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 21:38
#8221
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ну-ка , покажи класс, чтобы прям в личку захотелось пожаловаться :lol:

Ты вот на меня сколько лет жалуешься, 10-15?
А сколько лет пугаешь судами?
А спрашиваешь сколько лет, где я был все эти 8 лет?
Так это и есть класс!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28370
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 21:45
#8222
Цитата:
111:
Так это и есть класс!

Тююю. 15 лет сам себе лайки ставишь, за деградацию ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28370
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 21:46
#8223
Цитата:
Нурбанчик: Иди лучше выпей Грушевого

Не, щас у него наливочки и настойки. Поэтому так трясется, что дружинники его с самогоном собаками загоняют :lol:

Цитата:
111:
с собаками загоняли какого нибудь Ивана или Каната с бутылкой самогона до смерти?


[Исправлено: maxsaf, 08.08.2025 - 22:49]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 08:22
#8224
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Вчера 8 августа 2025 года, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Николa Пашиняна в США, в Вашингтоне прошёл саммит мира. На нём был подписан совместный пакт, предусматривающий создание нового транспортного коридора - уже под суверенитетом Армении, но эксплуатацией которого займётся консорциум во главе с американскими компаниями по соглашению на 99 лет-проект назван «Trump Route for International Peace and Prosperity» (TRIPP).

Более подробнее об аренде США Зангезурского коридора и других актуальных новостях касающихся нашего региона и мира, в видео обзоре ютуб - канала Ozekti Media.


A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 09:13
#8225
Цитата:
Kairat stayer:
, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Николa Пашиняна в США, в Вашингтоне про


Самое главное: - в скором времени, на Аляске, некогда бывшей русской колониий встретяться нынешний царь всея Руси В.В.Путин и президент штата Аляска в составе США Д.И.Трамп.
Интересно: - песню группы "Любэ" - как будут крутить в предверии саммита ???
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 09:30
#8226
Цитата:
ACROS:
Самое главное: - в скором времени, на Аляске, некогда бывшей русской колониий встретяться нынешний царь всея Руси В.В.Путин и президент штата Аляска в составе США Д.И.Трамп...


Мы активно наращиваем экспорт нефти через альтернативные КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум-крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых нефтедобывающих стран) морские и сухопутные маршруты. В настоящее время часть нефти транспортируется через Актау, Баку и далее через Транскаспийский маршрут и нефтепровод BTC. Если ТRIPP (Через Зангезурского коридор) станет полноценным логистическим коридором с железнодорожной, трубопроводами и оптико-волокном, это теоретически создаёт дополнительный западный выход и возможность расширения маршрутов, который будет связывать Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 09:39
#8227
Цитата:
Kairat stayer:
активно наращиваем экспорт нефти


Это всё понятно: - но, мы НАВСЕГДА привязаны к России - хотим мы этого или не хотим- жить с ними и работать месте - это наш так называемый условный крест- и мы будем нести его, и не только мы, но и наши будущие поколения ещё очень и очень ДОЛГО, наверное до конца света.
Поэтому: - кидать вверх чепчики и восторгаться, как милые и простодушные институтки, тем или иным местечковым успехам в политике и бизнесе, конечно надо и нужно - но, и надо держать ухо ВОСТРО.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 09:55
#8228
Цитата:
ACROS:
Это всё понятно: - но, мы НАВСЕГДА привязаны к России - хотим мы этого или не хотим- жить с ними и работать месте - это наш так называемый условный крест- и мы будем нести его, и не только мы, но и наши будущие поколения ещё очень и очень ДОЛГО, наверное до конца света. Поэтому: - кидать вверх чепчики и восторгаться, как милые и простодушные институтки, тем или иным местечковым успехам в политике и бизнесе, конечно надо и нужно - но, и надо держать ухо ВОСТРО.


Ухо в ВОСТРО нужно держать. В Зангезурском коридоре заинтересован Китай, при этом если коридор будет контролировать США, тогда последние тоже заинтересованы.

Дефицит торговли товаров между ЕС и Китаем 300 миллиардов евро, значить последние будут наращивать товарооборот, есть спрос, полторы миллиарда населения нужно кормить, обувать и далее развиваться.

Подробнее здесь:

В 2024 году общий товарооборот между Китаем и ЕС составил примерно 786 млрд USD: экспорт Китая - 516,4 млрд евро, импорт 269,4 млрд евро. В 2023 году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов, в 2024 году согласно данным таможни Китая 244,8 млрд долларов, рост небольшой.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2025 - 10:56]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 10:24
#8229
Цитата:
Kairat stayer:
Мы активно наращиваем экспорт нефти через альтернативные КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум-крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых нефтедобывающих стран) морские и сухопутные маршруты.


В феврале 2025 года отмечали, что В Казахстане зарегистрировано свыше шести тысяч компаний-недропользователей, чьи налоги формируют 34,9% республиканского бюджета.

Подробнее здесь:

Следует отметить, что в консорциум КТК (Трубопровод из Казахстана через Россию к морскому терминалу в Новороссийске) входят достаточно весомых игроков, сведения из открытых источников:

Государственные компании Казахстана: KazMunayGas - около 19 % доли, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - примерно 1.75%.

Россия: Транснефть и другие государственные структуры примерно - 31 %.

Западные и международные компании: Chevron (США) - около 15 %. ExxonMobil (США) через Mobil CPC 7.5 %.

Shell (Великобритания/Нидерланды) — 7.5 % (включая BG Group долю).

ENI (Италия) - 2 %.

BP (Великобритания) - 2 %.

Rosneft-Shell Caspian Ventures (РО и Shell JV - активы вроде в Нидерландах) - 7.5 %.

Oryx Caspian Pipeline LLC (CNPC и Sojitz - Китайская компания) - 1.75

[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2025 - 11:26]
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 11:36
#8230
Цитата:
Kairat stayer:
президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Николa Пашиняна в США, в Вашингтоне


Интересно: КАК отреагирует на эти мирные соглашения между Арменией и Азербайджаном Путин В.В. ???

Трампу пора дать : - Нобелевскую премию мира.
О ней так МЕЧТАЛ наш бывший Елбасы.
