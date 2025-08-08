НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
 
 
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
Отправлено: 08.08.25 - 21:35
В Казахстане впервые привлекли чиновника к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом, сообщили в прокуратуре ВКО. К административной ответственности привлекли руководителя отдела земельных отношений Самарского района.
Re: В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение...
Отправлено: 08.08.25 - 21:35
Цитата:
пастбищ – 30,62 вместо 30 га.

Да как он мог, негодяй. Расстрелять, как минимум. Где это видано, чтобы чиновники врали. :lol:
Re: В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение...
Отправлено: 08.08.25 - 23:36
Цитата:
maxsaf:
единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности


А, где ИХ традиционное: "...без злого умысла..."

Цитата:
maxsaf:
впервые привлекли чиновника к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом


Если аким( любого уровня) сегодня ЗАЯВЛЯЕТ, что завтра для населения ВВЕРЕННОГО ему региона, введёт в строй- газ, воду, тепло, дорогу, свет, канализацию, интернет, школу, больницу, стадион, детсад ( нужное подчеркнуть) и РАЗМЕСТИТ это своё заявление в СМИ( инстаграмм, фейсбук, тик-ток, НГ) а, послезавтра у него - в силу разных причин - НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ это сделать( разворовали деньги, подрядчики подвели, ЧС случилось, паводки, пандемия) то его тожеНАВЕРНОЕ можно СМЕЛО привлекать за "...ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОС.ОРГАНОМ...".

То же самое можно трактовать, наверное, в отношении ПРЕДВЫБОРНЫХ обещании депутатов именно МАЖИЛИСА ( они представдяют профессиональный государственный орган, в отличии от депутатов маслихатов- где эти депутаты - ОБЩЕСТВЕННИКИ, то есть работают на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах.

Только вопрос: - для чего это сделала прокуратура: - для статистики, для форса ??? или же действительно для ПОРЯДКА:- тогда по словам Токаева:: "..кто же будет работать в гос.органах- мы ПАРАЛИЗУЕМ государственную власть...."
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
Отправлено: 08.08.25 - 23:59
Такое не приятное ощущение, что в органах не совсем или совсем не адекватные органы или члены органов работают. Как можно обвинять в заведомо ложной информации, когда на лицо, просто неточность тех или иных расчётов. Причём, кто и где и в чём ошибся, ещё выяснить нужно. Может в итоге прокуратуру под суд ещё отдавать придётся. Дебилизм и детский сад - ей богу. Заняться больше нечем?

ПС - если так и дальше пойдёт, то тогда и школьников, за неправильное решение задач, уравнений и теорем - привлекать можно. :lol:

ACROS
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
Отправлено: 09.08.25 - 07:56
Отправлено: 09.08.25 - 07:56
Цитата:
Эл-починно:
тогда и школьников, за неправильное решение задач, уравнений и теорем - привлекать можно.


В приговоре чётко написано: - за размещенте ЛОЖНОЙ информации ГОС.ОРГАНОМ- очевидно для частников нет такой статьи, если не считать опубликование НЕВЕРНОЙ, ложной информации не соответствующей действительности.
Можно наверное и при желании натянуть для школьников и эту статью, если при направильном решении задачки по математике у школьной доски- эту обыкновенную классную доску посчитать - Средством Массовой Информации.
