Обсуждение публикаций
"Наши дети умеют всё" - Убедиться в этом предлагает выставка, которая открылась в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52318
"Наши дети умеют всё" - Убедиться в этом предлагает выставка, которая открылась в Костанае
Отправлено: 08.08.25 - 20:03
Выставка работ учащихся Школы технического творчества открылась сегодня, 8 августа, в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Посмотреть на них пришли дети города юных возрастов. Самих авторов, к сожалению, не было - сейчас каникулы.
Читать новость

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45708
Re: "Наши дети умеют всё" - Убедиться в этом...
Отправлено: 08.08.25 - 20:03
#1
Ручной труд, это как бокс, никогда не знаешь, пригодишься ли ты своей Родине, особенно когда в боксе настучат по голове и ты станешь никому не нужным инвалидном..
Если бы это было хотя бы как в Китае, что позволяло бы подымать экономику
Но наши дети пойдут немного позже и займутся этим же ручным трудом, будут прикручивать руками колеса иномарок а том же Аллюре..
Может должно быть что то еще?
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
235
Re: "Наши дети умеют всё" - Убедиться в этом...
Отправлено: 08.08.25 - 23:46
#2
Такие кружки наглядное пособие практического применения точных наук и прививают детям интерес к математике, физике, химии и программированию. А далее это инженерные специальности, IT, машиностроение. Говорю по себе :-)
