maxsaf:

единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности

maxsaf:

впервые привлекли чиновника к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом

Цитата:А, где ИХ традиционное: "...без злого умысла..."Цитата:Если аким( любого уровня) сегодня ЗАЯВЛЯЕТ, что завтра для населения ВВЕРЕННОГО ему региона, введёт в строй- газ, воду, тепло, дорогу, свет, канализацию, интернет, школу, больницу, стадион, детсад ( нужное подчеркнуть) и РАЗМЕСТИТ это своё заявление в СМИ( инстаграмм, фейсбук, тик-ток, НГ) а, послезавтра у него - в силу разных причин - НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ это сделать( разворовали деньги, подрядчики подвели, ЧС случилось, паводки, пандемия) то его тожеНАВЕРНОЕ можно СМЕЛО привлекать за "...ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОС.ОРГАНОМ...".То же самое можно трактовать, наверное, в отношении ПРЕДВЫБОРНЫХ обещании депутатов именно МАЖИЛИСА ( они представдяют профессиональный государственный орган, в отличии от депутатов маслихатов- где эти депутаты - ОБЩЕСТВЕННИКИ, то есть работают на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах.Только вопрос: - для чего это сделала прокуратура: - для статистики, для форса ??? или же действительно для ПОРЯДКА:- тогда по словам Токаева:: "..кто же будет работать в гос.органах- мы ПАРАЛИЗУЕМ государственную власть...."