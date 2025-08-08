НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52318
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
Отправлено: 08.08.25 - 21:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане впервые привлекли чиновника к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом, сообщили в прокуратуре ВКО. К административной ответственности привлекли руководителя отдела земельных отношений Самарского района.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28370
Re: В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение...
Отправлено: 08.08.25 - 21:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пастбищ – 30,62 вместо 30 га.

Да как он мог, негодяй. Расстрелять, как минимум. Где это видано, чтобы чиновники врали. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 129, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 129
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS