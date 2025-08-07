НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 15:50
#8206
Прикол

Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 17:20
#8207
Цитата:
111:
Прикол


Геополитика геополитикой, а календарь по расписанию.
Стороны возможно договорятся и примут компромиссные решения, цивилизованный мир - ждёт мира!
Вперёд ТРАМП! :lol: :lol: :lol:
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 23:31
#8208
Цитата:
Kairat stayer:
Стороны возможно договорятся и примут компромиссные решения

Очень сомневаюсь.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 23:32
#8209
Цитата:
111:
Тогда зачем он просил переговоры с ним?

Время тянет
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 23:34
#8210
Цитата:
111:
Ну сбежав однажды..

Ну украв отруби однажды... :lol:
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 10:52
#8211
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
saba:
Это не сарказм, это жизнь! У меня много казахстанских украинцев, друзей! Все они горой за Россию, дети все в России! Есть ещё один друг белорус, ржёт, как говорит против своих топить можно! Наши украинцы давно русскими стали, им абсолютно пофиг, что их соплеменников бомбят, что каждую ночь бомбы прилетают!


Украинцы переехавшие ранее в Казахстан или родившиеся здесь, постепенно ассимилировались в русскоязычной среде в советское и постсоветское время. Украинская идентичность осталось формальной, язык, менталитет и окружение - всё русскоязычное. Они не чувствуют прямой связи с Украиной, которая пошла по пути независимости, демократии и национального возрождения. Мову (Язык) украинцы которые проживают в Казахстане в большинстве своём не знают, возможно только граждане которым 80 плюс знают, но их осталось немного.

Вчера выше отметил, что нельзя всех мерить одной меркой, люди бывают разные, на многих влияет пропаганда, которая формирует общественное сознание. Старшее поколение часто не имеет доступа к альтернативной информации или как говорит Гога не интересуется политикой, а молодёжи просто политика не интересна. Но это не значит, что все одинаково настроены. К сожалению в России часть населения поддерживают войну, на мой взгляд кто-то как отметил выше из-за пропаганды, кто-то по привычке доверят государству. При этом не осознают, что информация однобокая, которая может быть искажена и.т.д.

Ниже в видео (Опубликовано ютуб - каналом KOLA KZ три дня тому назад) девушка из России переехала в Костанай по политическим мотивам, она против войны, с её слов чувствует себя у нас комфортнее, уютнее, в безопасности и в ближайшие два года никаких планов по переезду в другие страны у неё нет, в том числе на родину.


Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 13:43
#8212
Какой то прикол
Самое лучшее село в России, везде каловые массы, по деревне, мусор, грибки
Люди и скот пьют воду с одной помойки
А общественный туалет один на все село
Просто пипец, и эти люди обвинили украинцев в своей жизни и пошли воевать против них..
И сняли этот позор сами россияне, а не какие то там нацисты..




[Исправлено: 111, 08.08.2025 - 14:44]
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 18:29
#8213
Цитата:
111:
Самое лучшее село в России, везде каловые массы, по деревне, мусор, грибки


А это областной центр Костанай без СВО, и с мужиками:

Цитата:
Жители дома №369 по улице Каирбекова уже более недели живут без горячей воды. Вдобавок во двор постоянно вытекают канализационные стоки из-за аварии возле соседнего дома 369/1. Ситуация усугубляется отсутствием ливневого водоотвода и полной бездеятельностью коммунальных служб.
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 19:45
#8214
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А это областной центр Костанай без СВО, и с мужиками:

А разве с самом лучшем селе России во всем этом виновато СВО?
Или виноват твой этнический народ, который находится в семи тысячах км от этого села?
А Путин не виноват при этом, совсем совсем, только украинцы?
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 19:47
#8215
Цитата:
111:
Путин не виноват

Тебе своих какашек мало, чё ты в чужие лезешь?
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 19:57
#8216
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Тебе своих какашек мало, чё ты в чужие лезешь?

И об этом пишет канадец из за океана!
Проспись уже!
Тут наша страна, тем более моя Родина, одно как говорится ОПГ, ты там у янки что то делаешь, мы тут сами по себе варимся
A
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 20:23
#8217
Цитата:
maxsaf:
это областной центр Костанай без СВО,


А, это МАКСАФ - которому доставляет животное удовольствие СРАТЬ на свою РОДИНУ.
Это не ПРИЮТИВШАЯ, холодная, безжалостная, абсалютно РАВНОДУШНАЯ к вам КАНАДА:- это ваша - РОДИНА- плохая, хорошая, но ваша РОДИНА.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 20:25
#8218
Ха-ха-ха, как вас бомбит :lol:
Мой день отлично начался ))

[Исправлено: maxsaf, 08.08.2025 - 21:27]
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 21:17
#8219
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ха-ха-ха, как вас бомбит :lol: Мой день отлично начался ))

Как то мелковато, такие мелкие провокации
То ли дело я когда, и как многие в личку жалуются потом ..

Цитата:
Отвечал вам в л/с. Повторю здесь - в данном случае пользователь аргументирует свою позицию.


[Исправлено: 111, 08.08.2025 - 22:19]
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.08.25 - 21:31
#8220
Цитата:
111:
То ли дело я когда, и как многие в личку жалуются потом ..

Ну-ка , покажи класс, чтобы прям в личку захотелось пожаловаться :lol:
