≡ Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52318
Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 16:11
Я выписываю «Нашу Газету» со дня основания, и как-то не приходилось вчитываться в рубрику «Сухой остаток». Но стал читать отчеты пресс-службы департамента полиции Костанайской области. И не хочется верить, что столько водителей задерживают пьяными за рулем в выходные и праздничные дни.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1755
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 16:11
"из каждой организации добровольцы"
Ага,ща всё брошу и пойду хулиганов ловить да? Для этого есть специально обученные люди.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45708
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 16:35
Этот человек хочет, чтобы на одного человека было пять полицейских и овчарка?
При всех наших штрафах и огромной армии полицейских?
Вы автор так ненавидите наш народ?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16823
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 16:50
Цитата:
Это сказка - едешь, как по стеклу, не тряхнуло ни разу.

А ещё в вашей любимой Турции каждую неделю туристические автобусы разбиваются на этих серпантинах. Люди бесследно пропадают особенно молодые.

Да в ссср скорей всего пьяные были за рулём. Машин просто мало. Не так заметно. А милицейские как правила свой одноклассник, сосед, все друг друга знали.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16823
Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 16:53
Наверно статистика будет смешной)
1 пьяный в месяц в ссср =100 пьяных сегодня 8-)
§ сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7676
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 16:55
При союзе работяг привлекали дежурить по улицам (забыл как их называли) , даже могли привлечь если поимают в рабочее время в магазине, надо было показать справку что в отпуске или выходной.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2636
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 17:11
Цитата:
111:
Этот человек хочет, чтобы на одного человека было пять полицейских и овчарка?

Вы это мнение внимательно прочитали? Где призыв увидели?
Автор сравнивает систему правопорядка при разных режимах.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8296
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 19:30
Цитата:
сайлау курманов:
(забыл как их называли) ,


Вы действительно жили в СССР ???
ДНД - назывались - Добровольная Народная Дружина:- а, среди молодёжи ОКОД- Оперативный Комсомольский Отряд Дружинников.

Цитата:
сайлау курманов:
если поимают в рабочее время в магазине, надо было показать справку что в отпуске или выходной.


Это было при Андропове Ю.- если куда то едешь или в отпуске - всегда должна быть при тебе справка.

Цитата:
Сабыр:
всё брошу и пойду хулиганов ловить да?


За дежурства по линии ДНД, к отпуску прибавляли ТРИ дня, а нам студентам можно было вполне официально ПРОПУСТИТЬ ТРИ дня в течении учебного семестра.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8296
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 19:32
Цитата:
Тимур Гафуров:
при разных режимах.


Наверное, правильней будет: - при разных ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ- при КОММУНИЗМЕ и при КАПИТАЛИЗМЕ.
При разных режимах:- это скорее всего: - при Назарбаеве и при Токаеве.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8296
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 19:45
Цитата:
Тимур Гафуров:
Автор сравнивает


Авторидля чего написал статью и вы опубликовали???
Какую смысловую и общественнуб значимость несёт данная статья???
Что это: - бурчание пожилого человека или что ДРУГОЕ?
Лично я НИЧЕГО не понял из его статьи.
Не моё дело, дело редакции: - не слишком ли ДОРОГО обходиться бурчание???
Кроме меня и может пару человек с той ЭПОХИ его бурчание никто не поймёт.
..
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45708
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 19:54
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Вы это мнение внимательно прочитали? Где призыв увидели?

Причем тут призыв?
Автор я так понял, хочет чтобы все население стало как те полицейские, доносить и стучать друг на друга, даже думаю по хлеще чем в 30е годы в СССР.
Для меня добровольные полицейские или как их там, ренжеры или шерифы , дружинники и тд, или переодетые в Турции шпионы, про которых автор говорит, для меня это прежде всего стукачи, ну или второсортные полицейские и чего он хочет, чтобы они тысячами среди нас шастали и доносили?
А в деревнях и степях с собаками загоняли какого нибудь Ивана или Каната с бутылкой самогона до смерти?
Что автор предлагает?
§ Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2302
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 21:09
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы это мнение внимательно прочитали? Где призыв увидели? Автор сравнивает систему правопорядка при разных режимах.

Уважаемый Тимур Гафуров!
Вы как Главред Нашей Газеты, сайт которой читают во многих странах мира,те кто родился и вырос в Кустанае, возможно не будете так указывать про "Режим"в данном контексте?

На ваш ответ к комментарию оцифрованного 111,возможно же ответить, хотя бы с определением законодательства или например "политического устройства".
В статье было сравнение трёх стран: СССР, Казахстана и Турции. И судя по вашему комментарию, вы их всех обозначили как Режимами?
Со 111 всё понятно, не только для меня, но когда вы иногда готовы ответить на его "пёрлы", вы хоть немного ещё раз прочитайте, что вы пишете.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2636
Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 21:23
Цитата:
ACROS:
для чего написал статью и вы опубликовали???

Так же, как остальные мнения, - для того, чтобы их обсуждали. А именно - обсуждали проблему, которая может быть интересна другим читателям. В данном случае - об эффективности разных методов соблюдения правопорядка.
Цитата:
Нурбанчик:
В статье было сравнение трёх стран: СССР, Казахстана и Турции. И судя по вашему комментарию, вы их всех обозначили как Режимами?

В данном случае я имел в виду режим власти. В каждой стране он свой. Никакой негативной коннотации в этом слове я не вижу.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45708
Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 21:24
Цитата:
Нурбанчик:

Цитата:
И судя по вашему комментарию, вы их всех обозначили как Режимами?


СТЫДНО не знать что такое политический режим!!

Полити́ческий режи́м (фр. régime от лат.regimen — управление, командование, руководство[1]), государственный режим[2] — совокупность средств и методов осуществления политической власти в государстве и функционирования её политической системы[3].

Политический режим характеризует модели назначения лиц на управленческие позиции, осуществления и передачи власти, роль насилия в политическом процессе, а также деятельность субъектов политики: уровень политической конкуренции, степень закрытости политических элит, меру участия граждан в управлении, институциональные ограничения, возложенные на акторов.
Иногда в концепт политического режима также включают степень политической свободы в обществеи соблюдения прав человека.
Существуют различные подходы к классификации политических режимов (например, схемы Роберта Даля, Хуана Линца) и опирающиеся на них индексы демократии (Polity IV, VDem, Freedom House, Economist и так далее)➤; они используют разные критерии сравнения и выводят различные типы политических режимов (или режимные типы).
Среди основных типов, как правило, выделяют демократию, автократию, авторитаризм и тоталитаризм[4], хотя ключевым различением в современной политической науке считается дихотомия демократических и недемократических режимов[5]➤.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45708
Леонид ДЯЧКОВ: Что у нас в сухом остатке?
Отправлено: 08.08.25 - 21:27
Цитата:
Нурбанчик:

Цитата:
Со 111 всё понятно,

Что понятно, что я знаю о режиме больше чем ты?
Мне с тобой вот понятно по распилу с ДНР и как арестовали твоего начальника.
А тебе конкретно что понятно?
