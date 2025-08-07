Отправлено: - 10:52

saba:

Это не сарказм, это жизнь! У меня много казахстанских украинцев, друзей! Все они горой за Россию, дети все в России! Есть ещё один друг белорус, ржёт, как говорит против своих топить можно! Наши украинцы давно русскими стали, им абсолютно пофиг, что их соплеменников бомбят, что каждую ночь бомбы прилетают!

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Украинцы переехавшие ранее в Казахстан или родившиеся здесь, постепенно ассимилировались в русскоязычной среде в советское и постсоветское время. Украинская идентичность осталось формальной, язык, менталитет и окружение - всё русскоязычное. Они не чувствуют прямой связи с Украиной, которая пошла по пути независимости, демократии и национального возрождения. Мову (Язык) украинцы которые проживают в Казахстане в большинстве своём не знают, возможно только граждане которым 80 плюс знают, но их осталось немного.Вчера выше отметил, что нельзя всех мерить одной меркой, люди бывают разные, на многих влияет пропаганда, которая формирует общественное сознание. Старшее поколение часто не имеет доступа к альтернативной информации или как говорит Гога не интересуется политикой, а молодёжи просто политика не интересна. Но это не значит, что все одинаково настроены. К сожалению в России часть населения поддерживают войну, на мой взгляд кто-то как отметил выше из-за пропаганды, кто-то по привычке доверят государству. При этом не осознают, что информация однобокая, которая может быть искажена и.т.д.Ниже в видео (Опубликовано ютуб - каналом KOLA KZ три дня тому назад) девушка из России переехала в Костанай по политическим мотивам, она против войны, с её слов чувствует себя у нас комфортнее, уютнее, в безопасности и в ближайшие два года никаких планов по переезду в другие страны у неё нет, в том числе на родину.