НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как в Казахстане подорожает коммуналка - названа сумма
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52315
Как в Казахстане подорожает коммуналка - названа сумма
Отправлено: 08.08.25 - 10:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2026 года казахстанцы будут больше платить за коммунальные услуги. На сколько больше, рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий. По данным ведомства, тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18314
Re: Как в Казахстане подорожает коммуналка - названа сумма
Отправлено: 08.08.25 - 10:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В пресс-службе ведомства уточнили, что тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно на 20-30 процентов

Источник:


то есть через 3 года тарифы вырастут практически на 90% к нынешним
если сейчас люди платят по 25 тысяч то к 2028 году будут платить под 50 тыщ?
ну ждем значит к этому времени новосозданные телеграм каналы которые будут призывать выходить на площадь...
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
785
Re: Как в Казахстане подорожает коммуналка - названа сумма
Отправлено: 08.08.25 - 13:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да... это безобразие так долго тянуться не будет. Дождутся, народ возьмется за вилы.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7676
Re: Как в Казахстане подорожает коммуналка - названа сумма
Отправлено: 08.08.25 - 17:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умелое правительство давно бы обуздало инфляцию, все в руках президента. Одним волевым решением можно было бы решить проблемы на раз-два, однако кому это надо? Одним приспособленцы.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS