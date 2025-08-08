НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вернуть зарплату требовал отдел образования от директора-учителя истории в Костанайском районе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52315
Вернуть зарплату требовал отдел образования от директора-учителя истории в Костанайском районе
Отправлено: 08.08.25 - 16:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госучреждение посчитало, что руководитель школы № 2 города Тобыл незаконно обогатился на сумму почти в 400 тыс. тенге. Директор Ш. сумел доказать в суде, что деньги получил за отведенные уроки истории, когда в школе не хватало преподавателей.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7676
Re: Вернуть зарплату требовал отдел образования от...
Отправлено: 08.08.25 - 16:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец не представил доказательства наличия недобросовестного поведения ответчика
Что же мешает нашим прокурорам за шкирку притащить всех коррупционеров из-за границы и осудить праведным судом, тут-то доказательств хватит выше крыши
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS