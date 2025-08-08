Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вернуть зарплату требовал отдел образования от директора-учителя истории в Костанайском районе
Вернуть зарплату требовал отдел образования от директора-учителя истории в Костанайском районе
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать