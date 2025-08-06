Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Я робот(Пользователи)
- 20.12.07
- 52311
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
В микрорайоне Жана Кала разгорелся конфликт между жителями двух домов: старого № 64 по ул. Наримановская и нового № 111 по пр. Абая. Поводом стало стремление председателя ОСИ нового дома оградить детскую площадку, которой жильцы старого дома пользовались почти 10 лет.
(Полноправные пользователи)
- 08.08.18
- 877
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 09:13
А не жена ли это господина НУРГАЛИЕВА который бывший руководитель жкх, потом транспорта, и тд. может поэтому она себя так "нагло" ведет? может НГ раскопают, она не она.
(Уважаемые пользователи)
- 15.05.11
- 10368
Отправлено: 07.08.25 - 11:03
Цитата:
Да какое у тебя мнение,думать надо на ход вперёд,что бы потом не оправдываться здесь и не переобуваться на ходу.
У меня хотя бы есть свое мнение
У меня хотя бы есть свое мнение
Да какое у тебя мнение,думать надо на ход вперёд,что бы потом не оправдываться здесь и не переобуваться на ходу.
[Исправлено: Добринцофф, 07.08.2025 - 17:18]
s
(Полноправные пользователи)
- Костанай
- 05.02.15
- 8256
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 11:23
Я абсолютно убежден что ОСИ это мертворождённый ребенок, у нас ссоры между соседями постоянно, кто помыл подъезд, кто нет, урну возле подъезда вырвали с корнем, потому что дворника нет. Я 30 раз предлагал, чтобы была уборщица подъезда, тысяча тенге в месяц это копейки, то же самое с дворником! Нет удалятся, но платить не будут, лучше грызться с соседями, но не платить, что мы за люди такие?, пришла уборщица тихо помыла, раз в месяц заплатил и всё! Нет будем в общедомовом чате выносить мозг! Я всегда когда грязно тихонько вышел и подсел, если сильно грязно то и помыл,жена не может по соображениям медицинского характера, вышел на улицу покурить, увидел урна полная, выкинул! Просто хотелось бы, чтобы всё это было в рамках сервиса!
(Полноправные пользователи)
- 17.01.12
- 45696
Отправлено: 07.08.25 - 12:42
Цитата:
Цитата:
Ты спросил, думаю ли я так же об ОСИ.
Я тебе сказал что да, думаю так же, просто стало дороже.
Что непонятно?
Разве одно другому мешает?
Платил 4800 при ПКСК 5 лет назад, сейчас это 8000.
Это ровно то же самое можно сказать и про твой магазин, где сыр 5 лет назад стоил 4800, а сейчас 8000
По твоему сейчас твой магазин стал плохой?
В том то и дело, ни капли логики в вопросе ко мне у тебя совершенно нет!
Добринцофф:
Цитата:
да,какое у тебя мнение,думать надо
Ты спросил, думаю ли я так же об ОСИ.
Я тебе сказал что да, думаю так же, просто стало дороже.
Что непонятно?
Разве одно другому мешает?
Платил 4800 при ПКСК 5 лет назад, сейчас это 8000.
Это ровно то же самое можно сказать и про твой магазин, где сыр 5 лет назад стоил 4800, а сейчас 8000
По твоему сейчас твой магазин стал плохой?
В том то и дело, ни капли логики в вопросе ко мне у тебя совершенно нет!
(Полноправные пользователи)
- 17.01.12
- 45696
Отправлено: 07.08.25 - 12:46
Цитата:
Цитата:
Меня включили, снова или опять в общедомовой, такая шняга оказывается, какие то люди там бегают как угорелые, какие то активисты, ну их, меня почему то люди наших домов начали бесить, как в стаде прям с разной лестничной иерархией и дележкой какой то..
Подъездный чат само то, спокойно и мило.
В общедомовом слушать ихнюю ругань смысла нет
Потому сам вышел, как то стадом себя определять не шибко охота..
saba:
Цитата:
Нет будем в общедомовом чате выносить мозг
Меня включили, снова или опять в общедомовой, такая шняга оказывается, какие то люди там бегают как угорелые, какие то активисты, ну их, меня почему то люди наших домов начали бесить, как в стаде прям с разной лестничной иерархией и дележкой какой то..
Подъездный чат само то, спокойно и мило.
В общедомовом слушать ихнюю ругань смысла нет
Потому сам вышел, как то стадом себя определять не шибко охота..
(Пользователи)
- 21.09.14
- 6
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 08.08.25 - 09:52
Как в прошлогоднем фильме, про то как улица отшила пацана, и он стал чушпаном. Так и трех однерок отшили потомки швондеров и шариковых из местного самоуправления под названием ОСИ и у него сразу появилось свое мнение.
(Полноправные пользователи)
- 27.05.18
- 28362
Отправлено: 08.08.25 - 10:40
Цитата:
Скоро тебя и из него выкинут, за круглосуточно открытые окна зимой
111:
Подъездный чат само то, спокойно и мило.
Подъездный чат само то, спокойно и мило.
Скоро тебя и из него выкинут, за круглосуточно открытые окна зимой
(Полноправные пользователи)
- Казахстан,Костанай
- 05.03.19
- 18314
Отправлено: 08.08.25 - 11:03
Цитата:
а контролировать кто будет?
мы тоже как то платили уборщице за уборку подьезда
на первых двух этажах она моет действительно
а выше просто брызгает водой по ступенькам и быстро убегает
а платил ей весь дом с квартиры по 2 тысячи
в доме например 100 квартир тоесть 200 тысяч за такую халтуру она собирала
а сколько у нее еще домов таких?
ну и нафиг оно надо?
saba:
пришла уборщица тихо помыла, раз в месяц заплатил и всё!
пришла уборщица тихо помыла, раз в месяц заплатил и всё!
а контролировать кто будет?
мы тоже как то платили уборщице за уборку подьезда
на первых двух этажах она моет действительно
а выше просто брызгает водой по ступенькам и быстро убегает
а платил ей весь дом с квартиры по 2 тысячи
в доме например 100 квартир тоесть 200 тысяч за такую халтуру она собирала
а сколько у нее еще домов таких?
ну и нафиг оно надо?
