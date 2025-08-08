Re: Перегоняли из Костаная в Актобе: мошенничество с...

Отправлено: - 10:56

можно открыто уже говорить что по казахстану орудует обширное ОПГ типа банды ГТА? еще в 2021 году в шымкенте вскрылась сеть того что наши костанайские братки гоняли ворованные машины на юг. братков взяли одного запытали до смерти второй прикинулся жертвой режима и ушел из под наказания. еще оказалось что у этой сети на прикорме блогеры и сми состоят, начали тут же раскручивать историю что запытаный браток якобы приехал на свадьбу к девушке в шымкент известной пр..( блогерше) она там рыдала на камеру и тут же пропала с радаров как похороны прошли, чуть ли не через неделю выставляя фото с цветами от ухажёров и записывая ролики как ей весело живется на (бандитские?) бабки.



и вот за неделю уже второй слушай связанный с автоугонщиками причем связь идет к костанаю

в карагандинской области взяли братков кто угнал в костанае джип и перегнал в караганду.