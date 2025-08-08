НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Перегоняли из Костаная в Актобе: мошенничество с автомобилями раскрыто в соседней области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52311
Перегоняли из Костаная в Актобе: мошенничество с автомобилями раскрыто в соседней области
Отправлено: 08.08.25 - 10:56
Неизвестные лица, действуя под видом оказания логистических услуг по перевозке автомобилей из Костаная в Актобе, незаконно завладели тремя новыми дорогостоящими автомобилями премиального класса.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18314
Re: Перегоняли из Костаная в Актобе: мошенничество с...
Отправлено: 08.08.25 - 10:56
#1
можно открыто уже говорить что по казахстану орудует обширное ОПГ типа банды ГТА? еще в 2021 году в шымкенте вскрылась сеть того что наши костанайские братки гоняли ворованные машины на юг. братков взяли одного запытали до смерти второй прикинулся жертвой режима и ушел из под наказания. еще оказалось что у этой сети на прикорме блогеры и сми состоят, начали тут же раскручивать историю что запытаный браток якобы приехал на свадьбу к девушке в шымкент известной пр..( блогерше) она там рыдала на камеру и тут же пропала с радаров как похороны прошли, чуть ли не через неделю выставляя фото с цветами от ухажёров и записывая ролики как ей весело живется на (бандитские?) бабки.

и вот за неделю уже второй слушай связанный с автоугонщиками причем связь идет к костанаю
в карагандинской области взяли братков кто угнал в костанае джип и перегнал в караганду.
