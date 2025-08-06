НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52311
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В микрорайоне Жана Кала разгорелся конфликт между жителями двух домов: старого № 64 по ул. Наримановская и нового № 111 по пр. Абая. Поводом стало стремление председателя ОСИ нового дома оградить детскую площадку, которой жильцы старого дома пользовались почти 10 лет.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
877
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 09:13
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не жена ли это господина НУРГАЛИЕВА который бывший руководитель жкх, потом транспорта, и тд. может поэтому она себя так "нагло" ведет? может НГ раскопают, она не она.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10368
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 11:03
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У меня хотя бы есть свое мнение

Да какое у тебя мнение,думать надо на ход вперёд,что бы потом не оправдываться здесь и не переобуваться на ходу.

[Исправлено: Добринцофф, 07.08.2025 - 17:18]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8256
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 11:23
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я абсолютно убежден что ОСИ это мертворождённый ребенок, у нас ссоры между соседями постоянно, кто помыл подъезд, кто нет, урну возле подъезда вырвали с корнем, потому что дворника нет. Я 30 раз предлагал, чтобы была уборщица подъезда, тысяча тенге в месяц это копейки, то же самое с дворником! Нет удалятся, но платить не будут, лучше грызться с соседями, но не платить, что мы за люди такие?, пришла уборщица тихо помыла, раз в месяц заплатил и всё! Нет будем в общедомовом чате выносить мозг! Я всегда когда грязно тихонько вышел и подсел, если сильно грязно то и помыл,жена не может по соображениям медицинского характера, вышел на улицу покурить, увидел урна полная, выкинул! Просто хотелось бы, чтобы всё это было в рамках сервиса!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45696
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 12:42
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
да,какое у тебя мнение,думать надо

Ты спросил, думаю ли я так же об ОСИ.
Я тебе сказал что да, думаю так же, просто стало дороже.
Что непонятно?
Разве одно другому мешает?
Платил 4800 при ПКСК 5 лет назад, сейчас это 8000.
Это ровно то же самое можно сказать и про твой магазин, где сыр 5 лет назад стоил 4800, а сейчас 8000
По твоему сейчас твой магазин стал плохой?
В том то и дело, ни капли логики в вопросе ко мне у тебя совершенно нет!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45696
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 12:46
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Цитата:
Нет будем в общедомовом чате выносить мозг

Меня включили, снова или опять в общедомовой, такая шняга оказывается, какие то люди там бегают как угорелые, какие то активисты, ну их, меня почему то люди наших домов начали бесить, как в стаде прям с разной лестничной иерархией и дележкой какой то..
Подъездный чат само то, спокойно и мило.
В общедомовом слушать ихнюю ругань смысла нет
Потому сам вышел, как то стадом себя определять не шибко охота..

[Исправлено: 111, 07.08.2025 - 13:47]
Профайл
v75
§ v75
(Пользователи)
Регистрация:
21.09.14
Сообщений:
6
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 08.08.25 - 09:52
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в прошлогоднем фильме, про то как улица отшила пацана, и он стал чушпаном. Так и трех однерок отшили потомки швондеров и шариковых из местного самоуправления под названием ОСИ и у него сразу появилось свое мнение.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28362
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 08.08.25 - 10:40
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Подъездный чат само то, спокойно и мило.

Скоро тебя и из него выкинут, за круглосуточно открытые окна зимой :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18314
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 08.08.25 - 11:03
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
пришла уборщица тихо помыла, раз в месяц заплатил и всё!

а контролировать кто будет?
мы тоже как то платили уборщице за уборку подьезда
на первых двух этажах она моет действительно
а выше просто брызгает водой по ступенькам и быстро убегает
а платил ей весь дом с квартиры по 2 тысячи
в доме например 100 квартир тоесть 200 тысяч за такую халтуру она собирала
а сколько у нее еще домов таких?
ну и нафиг оно надо?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 102, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 102
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS