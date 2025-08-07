Re: "Зачем копать хорошее покрытие?!" - На ямочный...

Отправлено: - 21:28

У нас только асфальтировщики с фамилией на ян, у нас теперь даже агропромышленники не учат на трактористов, на комбайнеров, их меркантильность берет за "горло сельское хозяйство", которое боится только непогоды в период урожая и больше никого. Гос-во перестало учить на асфальтировщиков, на прорабов, строителей и тому подобные рабочие профессии, а носителей портфелей хоть пруд пруди! Скоро будут одни госслужащие и исполнители на бюджетных харчах и латифундисты с их хотелками, а рабочий класс просто вымрет постепенно, потому что свой труд не хочет продавать дешевле ради меркантильных доморощенных "хозяев". Неужели так будет пока земля дает ресурсы, а потом?