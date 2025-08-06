Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается пострадавший. Накануне там убрали светофоры. Полиция комментирует
Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается пострадавший. Накануне там убрали светофоры. Полиция комментирует
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать