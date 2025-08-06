НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается пострадавший. Накануне там убрали светофоры. Полиция комментирует
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52311
Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается пострадавший. Накануне там убрали светофоры. Полиция комментирует
Отправлено: 06.08.25 - 22:09
Читатели «НГ» прислали фото и видео ДТП на перекрёстке проспекта Абая и улицы Амангельды. Только что получен комментарий ведомства. По сообщению пресс-службы департамента полиции, правоохранительные органы приступили к проверке.
Читать новость

абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1045
Re: Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается...
Отправлено: 06.08.25 - 22:09
#1
Для дураков нет ни правил, ни законов! Преступная самонадеянность, стремление опередить другого, показать преступную удаль влекут за собой такие последствия! Пора уже убрать страховые компании, либо страховые компании обязать по закону с виновника ДТП в обязательном порядке взыскивать как с пьяниц!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28362
Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается пострадавший. Накануне там убрали светофоры. Полиция комментирует
Отправлено: 06.08.25 - 22:18
#2
Цитата:
абике:
Пора уже убрать страховые компании, либо страховые компании обязать по закону с виновника ДТП в обязательном порядке взыскивать как с пьяниц!

У нас так: страховая компания присваивает баллы за вождение, от них зависит оплата за водительское удостоверение. Кто ездит без нарушений, те платят со скидкой, 30-50$ в год, и каждый год поднимаются на одну ступеньку вверх, а у кого нарушения, тем вместо скидки идёт накрутка, причем она набегает очень быстро, по нескольку тысяч долларов в год приходится платить за права каждый год, пока обратно не вернёшься в зону скидок. За ДТП сразу на несколько пунктов вниз улетаешь. Поэтому никто особо и не нарушает.



[Исправлено: maxsaf, 06.08.2025 - 23:22]
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
877
Re: Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается...
Отправлено: 07.08.25 - 09:34
#3
Цитата:
абике:
Преступная самонадеянность, стремление опередить другого, показать преступную удаль влекут за собой такие последствия

че еще ии пишет? про преступников то)
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1045
Re: Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается...
Отправлено: 07.08.25 - 16:56
#4
Цитата:
maxsaf:
За ДТП сразу на несколько пунктов вниз улетаешь.

Вот это разумно, не то что призывы дорожной полиции"Берегите свою жизнь"! Все знают, что жизнь дается даром от своих родителей, которых нужно считать своими богами, поэтому она бесценна и при этом дорога для одних, и беспечная для других! Ведь не зря есть такое определение "Каждому свое!"
v75
v75
(Пользователи)
Регистрация:
21.09.14
Сообщений:
6
Столкновение на Амангельды - Абая: предполагается пострадавший. Накануне там убрали светофоры. Полиция комментирует
Отправлено: 08.08.25 - 09:58
#5
И тут такая же система. Один в один. После страхового случая улетаешь в низкую категорию и платишь повышенную страховку. С этого года внедрили.
