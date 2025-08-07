Re: Знакомьтесь, прогрессивный ИПН - о Новом налоговом кодексе...

В этом гос-ве физические лица, ведь ИП по законам является физическим лицом, если у них доход будет выше 8500 МРП, то наоборот нужно снижать ИПН с 5% до 2%. Вот тогда ФЛ будет стремиться увеличит свой доход, не за счет населения, а за счет товарооборота! А у нас наоборот, поскольку это коррумпированная страна с её причудами! С НДС тоже нужно решить не ради бюджета, который растаскивается, а для того, чтобы производители знали, что НДС платят с 78 миллионов дохода, а если доход доходит до 100 миллионов, то НДС 16% продолжают платить из размера 75 миллионов тенге, а если выше 100 миллионов, то платят выше с каждой реализации!