Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной больнице. Полиция начала расследование
 
 
Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной больнице. Полиция начала расследование
Отправлено: 07.08.25 - 18:02
Инцидент с участием посетительницы и сотрудницы регистратуры произошёл сегодня, 7 августа, около 12:30 в приёмном покое Костанайской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения акимата Костанайской области.
Читать новость

Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...
Отправлено: 07.08.25 - 18:02
#1
---Дурной пример заразителен , однако :lol: :lol: :lol:
Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...
Отправлено: 07.08.25 - 18:03
#2
--И , вообще , что творится с людьми , особенно с женщинами в данном случае ??? :-x
Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...
Отправлено: 07.08.25 - 20:30
#3
народ взбесился что ли? Но вот что интересно, сотрудник , дежуривший ам своевременно вмешался и предотвратил развитие конфликта. Однако побои работник больницы получил. Значит дежуривший товарищ опоздал и не смог уберечь персонал от агрессии.
Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...
Отправлено: 07.08.25 - 20:36
#4
Очень просто женщинам гос-во дало право бить всех подряд, а их нельзя, потому что нельзя. Их за это не отправляют в места лишения свободы, как мужчин, правоохранители собрали материал, и по суду за битую особь небитую особь осуждают условно, либо ИТР, штраф! В стране теперь по другому: битая не битого ведет к лишению свободы! Думаю, что нужно как-то разграничивать битье женского пола, например, если бьют женщину, независимо она врач, учитель или парикмахер, которая родила и воспитывает ребенка, то естественно к лишению свободы того, кто её избил, а если побили незамужнюю, то применять условную меру наказания! Возможно это поможет улучшить демографию!
Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...
Отправлено: 07.08.25 - 22:13
#5
А где обещанная охрана, "поставленная" после теперь уже предпоследнего случая с хирургом?
Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...
Отправлено: 07.08.25 - 23:16
#6
Карфаген должен быть РАЗРУШЕН: - надо РАЗОБРАТЬСЯ - почему и что побудило одну женщину напасть на другую ??
Повышенные тона - это значит ОНИ ругались- кто то дал же повод для этого ???
Видеокамеры наверняка есть- звука естественно не будет, но по манере поведения и мимике лица и жестам, операм можно восстановить картину.
