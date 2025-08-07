НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Зачем копать хорошее покрытие?!" - На ямочный ремонт на новом асфальте жалуются сельчане в Костанайской области. Что говорит аким района?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52309
"Зачем копать хорошее покрытие?!" - На ямочный ремонт на новом асфальте жалуются сельчане в Костанайской области. Что говорит аким района?
Отправлено: 07.08.25 - 21:10
21 июля в селе Фёдоровка по ул. Гагарина, возле ул. Шевченко, проводили дорожные работы. Как рассказали «НГ» местные жители, рабочие начали ямочный ремонт на участке, где асфальт был ровным, без повреждений. Эту улицу, по их словам, заасфальтировали совсем недавно.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
783
Отправлено: 07.08.25 - 21:10
#1
непутевые хозяева эти акимы
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1045
Отправлено: 07.08.25 - 21:28
#2
У нас только асфальтировщики с фамилией на ян, у нас теперь даже агропромышленники не учат на трактористов, на комбайнеров, их меркантильность берет за "горло сельское хозяйство", которое боится только непогоды в период урожая и больше никого. Гос-во перестало учить на асфальтировщиков, на прорабов, строителей и тому подобные рабочие профессии, а носителей портфелей хоть пруд пруди! Скоро будут одни госслужащие и исполнители на бюджетных харчах и латифундисты с их хотелками, а рабочий класс просто вымрет постепенно, потому что свой труд не хочет продавать дешевле ради меркантильных доморощенных "хозяев". Неужели так будет пока земля дает ресурсы, а потом?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8289
Отправлено: 07.08.25 - 23:06
#3
Цитата:
абике:
а потом?


Токаев работает Президентом до 2029 года - а, потом хоть ПОТОП.
На наш век ресурсов хватит- а, потом тоже хоть ПОТОП.
