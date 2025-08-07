Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...

Отправлено: - 21:16

Герой сказал, что мешают не дожди, а отсутствие заботы за землей: не борются с настоящими сорняками, мешают также "вредители", имея в виду меркантильных латифундистов и "болезни", происходящие от таких меркантильных особей, то есть получил доход с помощью "рабов", но с рабом не делись, лучше высчитай с него за все, в том числе и налоги! Только тот в современных условиях получит свой доход, если будет не на погоду смотреть, а изменит свое отношение к гос-ву, которое только дает агропромышленникам совсем дешевые субсидии, а ответственности с них не требует никакой за это, а также изменит свое меркантильное отношение к работникам, которые, не покладая своих сил и здоровья будут "пахать" на "городских", "красных директоров" как рабы, а им заплатят как рабам! Без народа никто из агропромышленников-сеятелей, не получат ни хорошего урожая, ни героя, не то что славы! Более того, латифундисты пользуются тем, что гос-во с них налог почти не берет, дал только одни преференции! А тут еще некоторые "сеятели урожайные" не имея совести требуют новые Джоники, Каасы за счет бюджетных средств под тыйиновые проценты! Гос-во совсем "распустило этих "кормильцев от сохи", в прямом смысле этого слова, ничего не требуя взамен и поэтому они как "дети" как говорил Розинов, просят "дай" у своего папы.Гос-во тужится, но дает дешевые субсидии, а получившие тратят не на удобрения и химикаты на свои хотелки! Надо эту сферу гос-ву "чистить" ежегодно без ссылки на погоду, на безденежье, чтобы были честные, добросовестные сеятели, чтобы казахстанец мог видеть как они относятся к рабочим, собирающих урожай, помогая им материально, давать возможность создать человеческие условия как раньше было в ударных совхозах, как сейчас у Б. Князева!