Re: Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной...

Отправлено: - 20:36

Очень просто женщинам гос-во дало право бить всех подряд, а их нельзя, потому что нельзя. Их за это не отправляют в места лишения свободы, как мужчин, правоохранители собрали материал, и по суду за битую особь небитую особь осуждают условно, либо ИТР, штраф! В стране теперь по другому: битая не битого ведет к лишению свободы! Думаю, что нужно как-то разграничивать битье женского пола, например, если бьют женщину, независимо она врач, учитель или парикмахер, которая родила и воспитывает ребенка, то естественно к лишению свободы того, кто её избил, а если побили незамужнюю, то применять условную меру наказания! Возможно это поможет улучшить демографию!