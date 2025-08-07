НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52308
Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
Отправлено: 07.08.25 - 16:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бактерию рода Salmonella нашли в мясе курицы производителя ТОО "Жас – Канат 2006". Костанайскому предприятию в Реестре Таможенного союза присвоили статус «усиленный лабораторный контроль». Что говорит по этому поводу сам производитель?
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1042
Re: Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
Отправлено: 07.08.25 - 16:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это звонок на халатность и преступную самонадеянность!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1728
Re: Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
Отправлено: 07.08.25 - 17:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вся продукция нашего предприятия прошла соответствующие этапы контроля и была оформлена в строгом соответствии с требованиями системы.

Тю! Так у нас и дороги проходят все этапы контроля, а уж оформлению их документально позавидует любая другая отрасль, но только они все-равно разваливаются в первый же год эксплуатации.
Так что эту сказочку расскажите кому-нибудь кто не живет в Казахстане и кому хваленой экологичностью не разит в нос ежедённо. Может быть они вам поверят.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7298
Re: Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
Отправлено: 07.08.25 - 17:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из птицы редко употребляю индейку, в рационе в основном предпочитаю конину травяного откорма, как более экологически чистое мясо. Ограниченно ем нежирную говядину, иногда баранину и два раза в неделю морскую рыбу.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12135
Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
Отправлено: 07.08.25 - 17:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
оформлению их документально

----За определенную мзду любую справку сделают . Сам это делал в своё время :-x :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS