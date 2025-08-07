НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование жилья введут в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52308
“Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование жилья введут в Казахстане
Отправлено: 07.08.25 - 13:16
В Казахстане планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что для этого будет создана государственная страховая компания.
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12135
Re: “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование...
Отправлено: 07.08.25 - 13:16
#1
***планируется зарезервировать определенную сумму в одном из международных банков.***

---Своим доверья нет ?!?!?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7673
Re: “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование...
Отправлено: 07.08.25 - 14:00
#2
Кормить очередного халявщика я не намерен, 25 лет ЖИВУ в своем доме, хвала всевышнему еще столько прожить,даже под пытками не буду страховаться
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1042
Re: “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование...
Отправлено: 07.08.25 - 16:49
#3
Гос-во не страховая компания и поэтому страховать будут те, у кого есть жилье по документам, если его можно назвать жильем, которое может быть разрушено от стихийного бедствия, то есть находятся в зоне риска, например рядом с рекой, дом ветхий,а если строение не является жильем, то каждый имеет право не выплачивать страховку. Кто не застраховал, тот будет восстанавливать за свой счет! Поэтому верное решение страховать жилье, его нужно было принять еще тогда, когда выдавали разрешительные документы на приватизацию жилья после развала СССР! Без страховки гос-во не будет восстанавливать разрушенное жилье, а не жилье тем более! Пора уже провести инвентаризацию жилья по всей стране с этой целью, выявить непригодное жилье, и дать письменную рекомендацию каждому владельцу строения о страховании или не страховании жилья! Эти уведомления внести в базу "жилой и нежилой фонд Казахстана" и в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, то будет видно кто застраховал строение или нет! А в период половодья в Костанайской области выдали бюджетные деньги даже тем, кто имел собачью конуру! НЕ исключено, что остапы бендеры спровоцировали на бесплатную раздачу денег по принципу "кто был ни с чем, тот станет всем". Знает народ что такая халява!
