≡ Знакомьтесь, прогрессивный ИПН - о Новом налоговом кодексе РК рассказали представители службы госдоходов в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52308
Знакомьтесь, прогрессивный ИПН - о Новом налоговом кодексе РК рассказали представители службы госдоходов в Костанае
Отправлено: 07.08.25 - 16:02
Кодекс, подписанный главой государства 18 июля 2025 года, начнет действовать с 1 января 2026 года. Интересно, что этим законом для налоговиков вводится новая функция - обучать вновь зарегистрированных налогоплательщиков.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7673
Re: Знакомьтесь, прогрессивный ИПН - о Новом налоговом кодексе...
Отправлено: 07.08.25 - 16:02
#1
Если оборот 38 млн, делим на 365 дней и получаем выручку в день 105тыс, тогда ндс не платим, а если превысит платим.
Я правильно понимаю?
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1042
Re: Знакомьтесь, прогрессивный ИПН - о Новом налоговом кодексе...
Отправлено: 07.08.25 - 16:29
#2
В этом гос-ве физические лица, ведь ИП по законам является физическим лицом, если у них доход будет выше 8500 МРП, то наоборот нужно снижать ИПН с 5% до 2%. Вот тогда ФЛ будет стремиться увеличит свой доход, не за счет населения, а за счет товарооборота! А у нас наоборот, поскольку это коррумпированная страна с её причудами! С НДС тоже нужно решить не ради бюджета, который растаскивается, а для того, чтобы производители знали, что НДС платят с 78 миллионов дохода, а если доход доходит до 100 миллионов, то НДС 16% продолжают платить из размера 75 миллионов тенге, а если выше 100 миллионов, то платят выше с каждой реализации!
