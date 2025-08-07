НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Уголовное наказание для дропперов ввели в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52308
Уголовное наказание для дропперов ввели в Казахстане
Отправлено: 07.08.25 - 16:03
В Уголовном Кодексе Казахстана появилась новая статья. Теперь посредников мошеннических схем могут не только оштрафовать или заставить вернуть деньги обманутым людям, но и посадить за решетку. В этом тексте рассказываем о том, кто такие дропперы, как работают схемы с их участием и как не стать одним из них в погоне за легкими деньгами.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1042
Re: Уголовное наказание для дропперов ввели в Казахстане
Отправлено: 07.08.25 - 16:03
#1
Вот так работают дармоеды! Наконец-то дропперов наконец пристроили! В зоне их нет необходимости содержать за бюджетный счет и об этом нужно говорить, начиная с детского сада, об этом наказании с каждого рекламного щита должно звучать. Каждое СМИ обязать давать информацию для населения кто такие дропперы, и как потом их отправят на зону и будут ли их содержать за счет гос-ва.Вообще необходимо в срочном порядке изменить законодательство, где указать, что любой осужденный впредь по закону будет обязан сам себя содержать, а закон принять легко! Наверное в будущем нужно создать Фонд для содержания осужденных в местах лишения свободы, куда будут по решению суда с осужденного и членов его семьи взыскивать сумму, а потом из Фонда содержать этих осужденных к лишению свободы, а не с бюджета! С бюджета тратить деньги только на охрану осужденных!
