Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45696
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 05:16
#8191
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
а я там ни при чем вообще

Разумеется, ты бежал из своей страны, потому да, согласен, ты ни причем
Зачем тогда хочешь, чтоб твой народ стерли с лица земли, зачем мешаешь ему выбрать свое будущее, где твоего будущего среди твоего этнического народа совершенно не будет?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 05:55
#8192
Цитата:
111:
Так учитывается или нет?

Конечно же не учитывается.

Цитата:
111:
Или пишешь просто чтоб провоцировать?

Пишу, чтобы тебя провоцировать. Опять получилось :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 05:58
#8193
Цитата:
111:
Разумеется, ты бежал из своей страны

Не, из своей я не бежал. А не из своей - да, бежал, не спорю :lol:

Цитата:
111:
зачем мешаешь ему выбрать свое будущее,

Вообще никак не мешаю, просто констатирую факт - что выбрали, то и получили.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 08:25
#8194
Отключили горячую воду. Разбор холодной увеличился, увеличили напор. Второй порыв на одной магистрали с расстоянием в 150-200 метров один от другого. Больница в очередной раз оказалась без воды.
Но нам край нужны фонтаны, крашеные бордюры и абсолютно колхозного вида фигурки...
Приоритеты у нас такие.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 08:35
#8195
Цитата:
111:
примут еще по крайней мере лет 40? И никто не обещал Украине защищать ее.

Как это не обещал? Та же Россия в Риме обещала вместе с США!
А теперь Рубио говорит, мы наконец-то разобрались , чего хочет Россия. Она вопрос перемирия связывает с территориями! Что и требовалось доказать, просто России своих земель не хватает, глаза то завидущие!
Помнится все наши любители войны кричали, что Россия заступилась за обиженных донбассовцев, в итоге получилось, что просто замельки не хватало, дай думаю у соседа отберу!
Парируйте Скептик, Вит, Таноми, только без эмоций на основании фактов!
Кстати Ленин про такое всегда говорил" империалистическая война", почитайте ПСС , я правда не купил, хоть и предлагали!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 08:39
#8196
Цитата:
111:
своей страны, потому

Нет у него своей страны, надо будет и из Канады сбежит! Про таких говорят " перекати поле", я Максафу давно Луну предлагаю, но там условия плохие!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 09:19
#8197
Цитата:
saba:
просто России своих земель не хватает, глаза то завидущие!

И вы в это верите?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 10:32
#8198
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
saba:
Про таких говорят "перекати поле"...


Сарказм: Диванный эмигрант родом из степей, вселенский праведный миссионер, эксперт по геополитике, экономике, истории, посланный в цивилизацию с благородной целью - раздувая щеки раздавать советы, как жить украинцам и другим туземцам. Самое главное-он всегда знает, как было бы лучше :lol: :lol: :lol:

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 11:35
#8199
Цитата:
Kairat stayer:
Сарказм: Диванный

Это не сарказм, это жизнь! У меня много казахстанских украинцев, друзей! Все они горой за Россию, дети все в России! Есть ещё один друг белорус, ржёт, как говорит против своих топить можно! Наши украинцы давно русскими стали, им абсолютно пофиг, что их соплеменников бомбят, что каждую ночь бомбы прилетают!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 11:40
#8200
Смотрел недавно фильм с Петренко в главной роли! Там главный герой приезжает в Ужгород, и такие хорошие слова про местных жителей говорит! Фильм двухтысячных годов уже!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 11:40
#8201
Фильм российский!
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 12:05
#8202
Цитата:
saba:
Это не сарказм, это жизнь! У меня много казахстанских украинцев, друзей! Все они горой за Россию, дети все в России! Есть ещё один друг белорус, ржёт, как говорит против своих топить можно! Наши украинцы давно русскими стали, им абсолютно пофиг, что их соплеменников бомбят, что каждую ночь бомбы прилетают!


Да, к сожалению - жизнь.

В прошлом году Мишаня, рассказал житейскую историю, с глубинной философией. Процитирую как обычно не самого себя, а Мишаню, пожалуйста:

Мишаня: Тут могу привести пример службы в СА. Эшелон с Казахской ССР. ЛенВО. В части много годичников призыва с Украинской ССР. И как-то один раз украинец подходит ко мне и спрашивает, типа че так много хохлов с Казахстана. Я ему, а ты что, не хохол? Ответ обескуражил - украинец живет в Украине. А хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))

Тут без сарказма не обойтись, получается украинец по паспорту, а в миру хохол и это скорее всего состояние души. Не в обиду сказано - это действительно жизнь и живут они там где булка с маслом, точнее умеют жить там где лучше. Всех конечно нельзя под одну гребёнку грести, один пример знаю, вообще человек в три девять земель уехал, где с его слов лучше и живёт как в раю :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 14:58
#8203
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения мира в Украине.


1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45696
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 15:47
#8204
Цитата:
saba:

Цитата:
Нет у него своей страны, н

Ну сбежав однажды..
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45696
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 15:49
#8205
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ему пофиг чё Трамп сказал,

Тогда зачем он просил переговоры с ним?
