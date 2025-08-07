Разумеется, ты бежал из своей страны, потому да, согласен, ты ни причем Зачем тогда хочешь, чтоб твой народ стерли с лица земли, зачем мешаешь ему выбрать свое будущее, где твоего будущего среди твоего этнического народа совершенно не будет?
Отключили горячую воду. Разбор холодной увеличился, увеличили напор. Второй порыв на одной магистрали с расстоянием в 150-200 метров один от другого. Больница в очередной раз оказалась без воды. Но нам край нужны фонтаны, крашеные бордюры и абсолютно колхозного вида фигурки... Приоритеты у нас такие.
111: примут еще по крайней мере лет 40? И никто не обещал Украине защищать ее.
Как это не обещал? Та же Россия в Риме обещала вместе с США! А теперь Рубио говорит, мы наконец-то разобрались , чего хочет Россия. Она вопрос перемирия связывает с территориями! Что и требовалось доказать, просто России своих земель не хватает, глаза то завидущие! Помнится все наши любители войны кричали, что Россия заступилась за обиженных донбассовцев, в итоге получилось, что просто замельки не хватало, дай думаю у соседа отберу! Парируйте Скептик, Вит, Таноми, только без эмоций на основании фактов! Кстати Ленин про такое всегда говорил" империалистическая война", почитайте ПСС , я правда не купил, хоть и предлагали!
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
saba: Про таких говорят "перекати поле"...
Сарказм: Диванный эмигрант родом из степей, вселенский праведный миссионер, эксперт по геополитике, экономике, истории, посланный в цивилизацию с благородной целью - раздувая щеки раздавать советы, как жить украинцам и другим туземцам. Самое главное-он всегда знает, как было бы лучше
Это не сарказм, это жизнь! У меня много казахстанских украинцев, друзей! Все они горой за Россию, дети все в России! Есть ещё один друг белорус, ржёт, как говорит против своих топить можно! Наши украинцы давно русскими стали, им абсолютно пофиг, что их соплеменников бомбят, что каждую ночь бомбы прилетают!
Да, к сожалению - жизнь.
В прошлом году Мишаня, рассказал житейскую историю, с глубинной философией. Процитирую как обычно не самого себя, а Мишаню, пожалуйста:
Мишаня: Тут могу привести пример службы в СА. Эшелон с Казахской ССР. ЛенВО. В части много годичников призыва с Украинской ССР. И как-то один раз украинец подходит ко мне и спрашивает, типа че так много хохлов с Казахстана. Я ему, а ты что, не хохол? Ответ обескуражил - украинец живет в Украине. А хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))
Тут без сарказма не обойтись, получается украинец по паспорту, а в миру хохол и это скорее всего состояние души. Не в обиду сказано - это действительно жизнь и живут они там где булка с маслом, точнее умеют жить там где лучше. Всех конечно нельзя под одну гребёнку грести, один пример знаю, вообще человек в три девять земель уехал, где с его слов лучше и живёт как в раю
