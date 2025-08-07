Отправлено: - 12:05

saba:

Это не сарказм, это жизнь! У меня много казахстанских украинцев, друзей! Все они горой за Россию, дети все в России! Есть ещё один друг белорус, ржёт, как говорит против своих топить можно! Наши украинцы давно русскими стали, им абсолютно пофиг, что их соплеменников бомбят, что каждую ночь бомбы прилетают!

Цитата:Да, к сожалению - жизнь.В прошлом году Мишаня, рассказал житейскую историю, с глубинной философией. Процитирую как обычно не самого себя, а Мишаню, пожалуйста:Мишаня: Тут могу привести пример службы в СА. Эшелон с Казахской ССР. ЛенВО. В части много годичников призыва с Украинской ССР. И как-то один раз украинец подходит ко мне и спрашивает, типа че так много хохлов с Казахстана. Я ему, а ты что, не хохол? Ответ обескуражил - украинец живет в Украине. А хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))Тут без сарказма не обойтись, получается украинец по паспорту, а в миру хохол и это скорее всего состояние души. Не в обиду сказано - это действительно жизнь и живут они там где булка с маслом, точнее умеют жить там где лучше. Всех конечно нельзя под одну гребёнку грести, один пример знаю, вообще человек в три девять земель уехал, где с его слов лучше и живёт как в раюПодробнее здесь: