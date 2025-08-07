НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование жилья введут в Казахстане
 
 
20.12.07
52306
“Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование жилья введут в Казахстане
Отправлено: 07.08.25 - 13:16
В Казахстане планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что для этого будет создана государственная страховая компания.
Читать новость

Гога
§ Гога
Краснодар
06.07.18
12132
Re: “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование...
Отправлено: 07.08.25 - 13:16
***планируется зарезервировать определенную сумму в одном из международных банков.***

---Своим доверья нет ?!?!?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
рудный
02.07.12
7673
Re: “Это не станет сильной нагрузкой“. Обязательное страхование...
Отправлено: 07.08.25 - 14:00
Кормить очередного халявщика я не намерен, 25 лет ЖИВУ в своем доме, хвала всевышнему еще столько прожить,даже под пытками не буду страховаться
