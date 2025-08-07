Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
Отправлено: 07.08.25 - 11:14
Каждый агросезон - совершенно особая картина. Если умножить это на наше рискованное, если не рисковое, земледелие, то получаются вообще пейзажи словно бы разных художников. Накануне осенней кампании’2025, по словам и акиматовских чиновников, и носителей полевой правды - аграриев, ситуация несравнимо лучше. Хотя погода и в этот август достаточно неустойчивая.
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 11:14
А че хваленые Есиля не фоткают? не используют? сломались небось по пути.
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 11:29
Цитата:
Ему то что смотреть? Решает хозяин, что ему лучше! Есиль не самый худший комбаин, другое дело есть превосходные, дело хозяина потратиться на Джон Дир или Каас, или потихоньку Есилем убирать! Стратегия однако!
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 12:02
Цитата://Колос уже нельзя отрабатывать//
Кто вам такое сказал: - какой то сопливый агробизнесмен ???
Секатор-Турбо- я, вам это говорю- правда, я не агропромышленник ( слово какое то выдумали), а работник сельского хозяйства с 42-летним стажем:- я с ним работал ещё в 2005 году, с ним можно работать хоть до уборки урожая, дороговат правда, но и доза миниальная- то и на то по деньгам выходит.
Цитата:///в этом году август будет периодом массовой уборки.//
Навряд, ли: выборочно- ДА, но массово- начнётся где то с 25 августа - это Я говорю работник сельского хозяйства с 42-летним стажем.
Цитата://уборка в регионе стартует прямо на днях,//
Уже СТАРТОВАЛА, ещё дней ДЕСЯТЬ назад- мои некоторые коллеги в этом году посеяли РАННЕСПЕЛЫЕ сорта пшеницы- уже шпарят вовсю.
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 12:49
Цитата:///Для масличных год более благоприятен,///
Реализация УПАДЁТ- уже цены корректируются вниз- закон рынка: - спрос диктует предложение- все кинулись сеять масло и где то миллион гектар ушло из под зерновых(по области), в СевКазе масло -ещё больше стоит по урожайности и по гектарам, значит вал будет наплохим и соответственно цена подвинится ВНИЗ.
Зерновые нооборот - чуть поднялись- сужу со слов трейдеров - по завезённому российскому зерну с Лямбурга, но обычно в начале уборки ВСЕГДА так- цена высокая потом держится и ближе к середине и концу уборки ПАДАЕТ.
Впрочем - всё зависит от СПЕКУЛЯЦИИ трейдеров и Великого соседа- КНР:- осень- сентябрь покажет.
Ну и конечно:- ждём что скажет Его Величество- АО"Продкорпорация" по осеннему закупу.
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
Отправлено: 07.08.25 - 12:50
Ниче не понимаю, но для них и строят теперь под Мичуриным новые дома, хотят успеть встретить дорогих и богатых клиентов.,
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 13:00
Цитата:///а мы на дожди жалуемся!//
Герой ПРАВИЛЬНО говорит: - тебя сюда, никто не звал: - ты сам пришёл- а, раз пришёл- то НЕ НОЙ.
Дожди ВСЕМ мешают- но, почему то ВСЕ убирают, а ты ЖАЛУЕШЬСЯ.
Не нравиться, дожди или яйца мешают: - иди торгуй семечками на базаре.
Цитата://Три главные причины наших неудач//
Не сгласен: - ДВЕ главные причины - КАДРЫ и ВЛАГА.
Те три причины которые назвал Герой- СЛЕДСТВИЕ конкретно первой причины и частично вытекают из второй ( опытные мои коллеги поймут что я сказал).
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 13:10
Цитата:
Акимат ( представляет государство) смотрит и завлекает в основном СУБСИДИЯМИ: - покупаешь комбайно местной сборки- тебе 30 % субсидии ГАРАНТИРОВАНО; покупаешь зарубежное( российское в том числе) - тебе субсидии до 20 %.( ключевое ДО- могут и 20, а могут и 10 дать, а могут и ВООБЩЕ ничего не дать)
Цитата:
Для наших условии и нашей урожайности - самый лучшие по критерии: ЦЕНА/КАЧЕСТВО это : Вектора и Акросы, кстати по выработке и качеству Акросы - ненамного уступают Джоникам и Кейсам- идут почти ВРОВЕНЬ.
