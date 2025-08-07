НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане разгорается скандал вокруг центра, гарантировавшего “100-процентное поступление в вузы“
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52306
В Казахстане разгорается скандал вокруг центра, гарантировавшего “100-процентное поступление в вузы“
Отправлено: 07.08.25 - 09:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частный учебный центр предоставлял готовые ответы на тестовые экзаменационные задания. Рекламировали центр известные казахстанские блогеры, поэтому от желающих купить программу отбоя не было
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
875
Re: В Казахстане разгорается скандал вокруг центра,...
Отправлено: 07.08.25 - 09:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а национальному центру тестирования неужели пофиг что их "честным" именем прикрываются некие проходимцы, портят их репутацию, действуют от их имени.
а как же иски? а как же суды?
и тут тоже, все в теме?
как в той песне - "спи жена, все спи жена"
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3810
Re: В Казахстане разгорается скандал вокруг центра,...
Отправлено: 07.08.25 - 10:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы хотели обмануть и смошенничать, в в итоге нас обманули другие мошенники!! Памагите!!!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1727
Re: В Казахстане разгорается скандал вокруг центра,...
Отправлено: 07.08.25 - 10:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой какие молодцы! Ещё одних е......в наказали.
Я даже не считаю это мошенничеством. Серьёзно, это как с похудением - метод один, жрать меньше чем расходуешь и бесплатно, но тысячи все ещё считают что того же результата можно достичь за деньги и при этом нихера не делая. Как по мне хер на них, пусть платят.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45696
Re: В Казахстане разгорается скандал вокруг центра,...
Отправлено: 07.08.25 - 12:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно гимназии гарантируют
Посмотрим, если мой выдержит гимназию
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS