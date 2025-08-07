Re: В Казахстане разгорается скандал вокруг центра,...

Отправлено: - 10:15

Ой какие молодцы! Ещё одних е......в наказали.

Я даже не считаю это мошенничеством. Серьёзно, это как с похудением - метод один, жрать меньше чем расходуешь и бесплатно, но тысячи все ещё считают что того же результата можно достичь за деньги и при этом нихера не делая. Как по мне хер на них, пусть платят.