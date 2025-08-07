НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
 
 
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
Отправлено: 07.08.25 - 11:14
Каждый агросезон - совершенно особая картина. Если умножить это на наше рискованное, если не рисковое, земледелие, то получаются вообще пейзажи словно бы разных художников. Накануне осенней кампании’2025, по словам и акиматовских чиновников, и носителей полевой правды - аграриев, ситуация несравнимо лучше. Хотя погода и в этот август достаточно неустойчивая.
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 11:14
#1
А че хваленые Есиля не фоткают? не используют? сломались небось по пути.
Касы да джоники везде) куда смотрит акимат)
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 11:29
#2
Цитата:
директор пляжа:
куда смотрит акимат)

Ему то что смотреть? Решает хозяин, что ему лучше! Есиль не самый худший комбаин, другое дело есть превосходные, дело хозяина потратиться на Джон Дир или Каас, или потихоньку Есилем убирать! Стратегия однако!
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 12:02
#3
Цитата://Колос уже нельзя отрабатывать//

Кто вам такое сказал: - какой то сопливый агробизнесмен ???
Секатор-Турбо- я, вам это говорю- правда, я не агропромышленник ( слово какое то выдумали), а работник сельского хозяйства с 42-летним стажем:- я с ним работал ещё в 2005 году, с ним можно работать хоть до уборки урожая, дороговат правда, но и доза миниальная- то и на то по деньгам выходит.

Цитата:///в этом году август будет периодом массовой уборки.//

Навряд, ли: выборочно- ДА, но массово- начнётся где то с 25 августа - это Я говорю работник сельского хозяйства с 42-летним стажем.

Цитата://уборка в регионе стартует прямо на днях,//

Уже СТАРТОВАЛА, ещё дней ДЕСЯТЬ назад- мои некоторые коллеги в этом году посеяли РАННЕСПЕЛЫЕ сорта пшеницы- уже шпарят вовсю.
Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...
Отправлено: 07.08.25 - 12:49
#4
Цитата:///Для масличных год более благоприятен,///

Реализация УПАДЁТ- уже цены корректируются вниз- закон рынка: - спрос диктует предложение- все кинулись сеять масло и где то миллион гектар ушло из под зерновых(по области), в СевКазе масло -ещё больше стоит по урожайности и по гектарам, значит вал будет наплохим и соответственно цена подвинится ВНИЗ.

Зерновые нооборот - чуть поднялись- сужу со слов трейдеров - по завезённому российскому зерну с Лямбурга, но обычно в начале уборки ВСЕГДА так- цена высокая потом держится и ближе к середине и концу уборки ПАДАЕТ.

Впрочем - всё зависит от СПЕКУЛЯЦИИ трейдеров и Великого соседа- КНР:- осень- сентябрь покажет.

Ну и конечно:- ждём что скажет Его Величество- АО"Продкорпорация" по осеннему закупу.
Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять урожай с 5,1 млн га, но побаиваются погоды
Отправлено: 07.08.25 - 12:50
#5
Ниче не понимаю, но для них и строят теперь под Мичуриным новые дома, хотят успеть встретить дорогих и богатых клиентов.,
