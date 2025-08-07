Re: Уборка на носу: смотрим в небо! - Костанайцы готовятся снять...

Цитата://Колос уже нельзя отрабатывать//



Кто вам такое сказал: - какой то сопливый агробизнесмен ???

Секатор-Турбо- я, вам это говорю- правда, я не агропромышленник ( слово какое то выдумали), а работник сельского хозяйства с 42-летним стажем:- я с ним работал ещё в 2005 году, с ним можно работать хоть до уборки урожая, дороговат правда, но и доза миниальная- то и на то по деньгам выходит.



Цитата:///в этом году август будет периодом массовой уборки.//



Навряд, ли: выборочно- ДА, но массово- начнётся где то с 25 августа - это Я говорю работник сельского хозяйства с 42-летним стажем.



Цитата://уборка в регионе стартует прямо на днях,//



Уже СТАРТОВАЛА, ещё дней ДЕСЯТЬ назад- мои некоторые коллеги в этом году посеяли РАННЕСПЕЛЫЕ сорта пшеницы- уже шпарят вовсю.