Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
В микрорайоне Жана Кала разгорелся конфликт между жителями двух домов: старого № 64 по ул. Наримановская и нового № 111 по пр. Абая. Поводом стало стремление председателя ОСИ нового дома оградить детскую площадку, которой жильцы старого дома пользовались почти 10 лет.
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
111- вы в своём ОСИ воевали за насосную, тут воюют за детскую площадку.
Наше ОСИ хорошее- им всё ПОХ.Р- и двор ОТКРЫТ для всех и шлагбаум уже год обсуждают - ставить или не ставить.
Наше ОСИ хорошее- им всё ПОХ.Р- и двор ОТКРЫТ для всех и шлагбаум уже год обсуждают - ставить или не ставить.
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 21:54
Напридумывал всякие оси, теперь каждый дом может официально воевать с соседним домом.
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 06.08.25 - 22:26
Цитата:
Цитата:
Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом сантехников
Раньше то 4 сантехника на 10 домов были, председатель на 15-30 домов, бух один и тд, дворник.
Теперь по два сантехника на дом и вся свита с председателями , вот и корми их..
В каждом доме есть теперь свой царь, который хочет быть лучше соседнего царя.
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку
Цитата:
вы в своём ОСИ воевали за насосную, тут воюют за детскую площадку.
Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом сантехников
Раньше то 4 сантехника на 10 домов были, председатель на 15-30 домов, бух один и тд, дворник.
Теперь по два сантехника на дом и вся свита с председателями , вот и корми их..
В каждом доме есть теперь свой царь, который хочет быть лучше соседнего царя.
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 23:09
А так вообще конечно прикольно видеть, как Цари домов создают видимость работы «ради народа».
Может даже сговор идет между ними, мол давая я хорошим стану, ты после, ведь надо же как то оправдывать то, что лохи их содержат на свои кровные.
Не государство же им платит.,
Может даже сговор идет между ними, мол давая я хорошим стану, ты после, ведь надо же как то оправдывать то, что лохи их содержат на свои кровные.
Не государство же им платит.,
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 00:02
БК-строй молодцы, конечно - навтыкали человейников друг на друга. Я удивлён, что только сейчас до конфликтов дошло: в той ЖанаКале зимой всё в собачьем дерьме, постоянные заторы по Фролова (аким её даже расширить решил, потому что все бросают машины под знаками "Остановка запрещена"), машину поставить некуда, к друзьям туда на машине не езжу, ни школ, ни детсадов на такой огромный по населению микрорайон. Соответственно хоть и живёшь в самом центре, в 500м от работы, но приходится иметь машину, чтобы утром развезти детей по школам и садам в разных районах города... Это просто эталонный объект для проектировщиков, его надо включить в книгу "Как НЕ надо проектировать современные города".
К примеру, взять Шенчжень или Екатеринбург даже, там тоже строят 16-20-этажные дома, но рядом большая территория, парк, между дорогой и домом расстояние приличное, деревьев много. Благодаря этому совсем не чувствуется высокая плотность населения. А тут всё просто кричит о ней.
Цитата:
Ошибка? Они рабочие места создают!
(из воздуха практически). Не только фондами и департаментами департаментов.
К примеру, взять Шенчжень или Екатеринбург даже, там тоже строят 16-20-этажные дома, но рядом большая территория, парк, между дорогой и домом расстояние приличное, деревьев много. Благодаря этому совсем не чувствуется высокая плотность населения. А тут всё просто кричит о ней.
Цитата:
111:
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку
Ошибка? Они рабочие места создают!
(из воздуха практически). Не только фондами и департаментами департаментов.
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 00:54
Цитата:
Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.
Цитата:
А ты?
111:
Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом
Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом
Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.
Цитата:
111:
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку
А ты?
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 00:59
Цитата:
Он же думал, что приближенным к кормушке станет, а получил волшебный пендель, теперь в контрах с председателем и темным властелином двора.
Добринцофф:
Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.
Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.
Он же думал, что приближенным к кормушке станет, а получил волшебный пендель, теперь в контрах с председателем и темным властелином двора.
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 01:09
....в нашем ОСИ один началника,дворника если надо сантехника алектрика вызовим в любое время приедут отремонтируют, бухгалтеру отвезли документы дебит кредит сделала денюшку заплатили и всё вот так экономим никакого штата дармоедав......
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 05:24
Цитата:
Цитата:
Да, это круто, что не так?
У нас президент это круто, которого я выбирал кстати, но разве я не критикую постоянно его?
Почему ты мне сейчас говоришь, чтоб быть холопом и во всем соглашаться, с теми кого я выбрал или избрал?
Вот ты как патриот Путина например, согласен со всем тем безумием, что он творит, я как патриот России, но тем не менее так же когда то уважающий Путина, с чем то не согласен и критикую за что то
Надо слепо идти и соглашаться во всем как скот?
Это к твоему сожалению не мое..
У меня хотя бы есть свое мнение, свое Я
Не надо всех сравнивать с собой, у кого нет мнения..
Добринцофф:
Цитата:
Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.
Да, это круто, что не так?
У нас президент это круто, которого я выбирал кстати, но разве я не критикую постоянно его?
Почему ты мне сейчас говоришь, чтоб быть холопом и во всем соглашаться, с теми кого я выбрал или избрал?
Вот ты как патриот Путина например, согласен со всем тем безумием, что он творит, я как патриот России, но тем не менее так же когда то уважающий Путина, с чем то не согласен и критикую за что то
Надо слепо идти и соглашаться во всем как скот?
Это к твоему сожалению не мое..
У меня хотя бы есть свое мнение, свое Я
Не надо всех сравнивать с собой, у кого нет мнения..
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 05:55
Это как примерно айфон про Макс, который я купил за 800 тысяч, или термомикс ТМ-6, тестомес, который я купил за 840 тысяч
Мог купить же простой Сяоми или обычный тестомес за 50 тысяч?
Безусловно.
Но Айфон это круто, как и ТМ-6, согласен?
Все дело просто в цене.
Когда у тебя есть миллионы, ты на это не обращаешь, как только денег становится меньше по определенным причинам, думаешь и обошелся бы обычной звонилкой или тестомесом или тем же ПКСК..
Так что тут не нужно мне говорить, что я не имею права критиковать тот же Майбах за дороговизну его и никчемность на мой вид и хвалить свою старенькую Короллу, приговаривая что авто это просто средство передвижения и хваля ее.
И да, президенту большой привет, я ведь тоже голосовал когда то за него, должен ли я одобрять буквально все что он делает, как баран?
Нет.
Мог купить же простой Сяоми или обычный тестомес за 50 тысяч?
Безусловно.
Но Айфон это круто, как и ТМ-6, согласен?
Все дело просто в цене.
Когда у тебя есть миллионы, ты на это не обращаешь, как только денег становится меньше по определенным причинам, думаешь и обошелся бы обычной звонилкой или тестомесом или тем же ПКСК..
Так что тут не нужно мне говорить, что я не имею права критиковать тот же Майбах за дороговизну его и никчемность на мой вид и хвалить свою старенькую Короллу, приговаривая что авто это просто средство передвижения и хваля ее.
И да, президенту большой привет, я ведь тоже голосовал когда то за него, должен ли я одобрять буквально все что он делает, как баран?
Нет.
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 06:06
Цитата:
Голосовал, тоже как баран? Или осознанно?))
111:
я ведь тоже голосовал когда то за него, должен ли я одобрять буквально все что он делает, как баран?
я ведь тоже голосовал когда то за него, должен ли я одобрять буквально все что он делает, как баран?
Голосовал, тоже как баран? Или осознанно?))
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 06:10
Цитата:
И куда только налоговая смотрит.
111:
Это как примерно айфон про Макс, который я купил за 800 тысяч, или термомикс ТМ-6, тестомес, который я купил за 840 тысяч
Это как примерно айфон про Макс, который я купил за 800 тысяч, или термомикс ТМ-6, тестомес, который я купил за 840 тысяч
И куда только налоговая смотрит.
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 07:21
Цитата:
Цитата:///Взрослая война за песочницу//
Тут подошел бы другой заголовок: ".. Недетская война за детскую площадку.."
maxsaf:
может официально воевать с соседним домом.
может официально воевать с соседним домом.
Цитата:///Взрослая война за песочницу//
Тут подошел бы другой заголовок: ".. Недетская война за детскую площадку.."
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 08:33
Братки что думают по такому делу. Недавно какого-то криминального авторитета хоронили и даже памятник поставили,даже ПО ТВ показали, я то наивный думал они все в акиматы перешли,оказались нет
