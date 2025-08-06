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≡ Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52300
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
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В микрорайоне Жана Кала разгорелся конфликт между жителями двух домов: старого № 64 по ул. Наримановская и нового № 111 по пр. Абая. Поводом стало стремление председателя ОСИ нового дома оградить детскую площадку, которой жильцы старого дома пользовались почти 10 лет.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8282
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
#1
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111- вы в своём ОСИ воевали за насосную, тут воюют за детскую площадку.
Наше ОСИ хорошее- им всё ПОХ.Р- и двор ОТКРЫТ для всех и шлагбаум уже год обсуждают - ставить или не ставить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 21:54
#2
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Напридумывал всякие оси, теперь каждый дом может официально воевать с соседним домом. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 06.08.25 - 22:26
#3
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
вы в своём ОСИ воевали за насосную, тут воюют за детскую площадку.

Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом сантехников
Раньше то 4 сантехника на 10 домов были, председатель на 15-30 домов, бух один и тд, дворник.
Теперь по два сантехника на дом и вся свита с председателями , вот и корми их..
В каждом доме есть теперь свой царь, который хочет быть лучше соседнего царя.
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку

[Исправлено: 111, 06.08.2025 - 23:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 23:09
#4
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А так вообще конечно прикольно видеть, как Цари домов создают видимость работы «ради народа».
Может даже сговор идет между ними, мол давая я хорошим стану, ты после, ведь надо же как то оправдывать то, что лохи их содержат на свои кровные.
Не государство же им платит.,
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1467
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 00:02
#5
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БК-строй молодцы, конечно - навтыкали человейников друг на друга. Я удивлён, что только сейчас до конфликтов дошло: в той ЖанаКале зимой всё в собачьем дерьме, постоянные заторы по Фролова (аким её даже расширить решил, потому что все бросают машины под знаками "Остановка запрещена"), машину поставить некуда, к друзьям туда на машине не езжу, ни школ, ни детсадов на такой огромный по населению микрорайон. Соответственно хоть и живёшь в самом центре, в 500м от работы, но приходится иметь машину, чтобы утром развезти детей по школам и садам в разных районах города... Это просто эталонный объект для проектировщиков, его надо включить в книгу "Как НЕ надо проектировать современные города".

К примеру, взять Шенчжень или Екатеринбург даже, там тоже строят 16-20-этажные дома, но рядом большая территория, парк, между дорогой и домом расстояние приличное, деревьев много. Благодаря этому совсем не чувствуется высокая плотность населения. А тут всё просто кричит о ней.

Цитата:
111:
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку


Ошибка? Они рабочие места создают!
:lol: (из воздуха практически). Не только фондами и департаментами департаментов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10367
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 00:54
#6
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Цитата:
111:
Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом

Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.
Цитата:
111:
Надеюсь потом государство осознает свою ошибку

А ты?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 07.08.25 - 00:59
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.

Он же думал, что приближенным к кормушке станет, а получил волшебный пендель, теперь в контрах с председателем и темным властелином двора. :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2105
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 07.08.25 - 01:09
#8
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....в нашем ОСИ один началника,дворника если надо сантехника алектрика вызовим в любое время приедут отремонтируют, бухгалтеру отвезли документы дебит кредит сделала денюшку заплатили и всё вот так экономим никакого штата дармоедав......
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