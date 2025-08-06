Отправлено: - 00:54

111:

Да, развели теперь начальников на каждый дом и вынуждены их кормить, повышая сами себе же цены на их зарплаты , бухгалтеров и на каждый дом

111:

Надеюсь потом государство осознает свою ошибку

Цитата:Разве не ты ,здесь больше всех кричал,как это круто у нас теперь ОСИ.Цитата:А ты?