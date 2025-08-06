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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:48
#8176
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Цитата:
111:
просто торговались там и все такое.

Доторговались значит.

Цитата:
111:
Зачем, зачем нападать уже по полной и говорить что нации такой не существовало, пытаясь убить из всех?

Так ты Путина спроси, когда увидишь, не прячься от него за гаражами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:50
#8177
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Конечно помню. Им сказали скакать обратно,

Ну не знаю, не видел документов, или слов первых политиков, на эту тему
Раньше не до этого было
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:51
#8178
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Доторговались значит.

Да, обычные отношения в рыночных экономиках, что тут такого?
Если тебе армянин на рынке не скинет цену, ты что, его и его семью зарежешь что ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:52
#8179
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Цитата:
111:
Ну не знаю, не видел документов, или слов первых политиков, на эту тему

Ну а чё тогда лезешь обсуждать то, чего не знаешь? Кто давал гарантии безопасности - тоже не знаешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:53
#8180
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Так ты Путина спроси, когда увидишь, не прячься от него за гаражами.

Вижу ты не выдерживает и перекидываешься на личности.
Ну тогда о чем говорить , если ты лично все воспринимаешь, если лично так любишь Путина, что тебя что то такое оскорбляет, если критикуешь его СВО
Какой то ты обидчивый
Тогда давай заканчивать о политике, вижу брат что тебе плохо
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:55
#8181
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Цитата:
111:
Тогда давай заканчивать о политике,

Я тебе давно это предлагал) иди уже на пенсию))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:56
#8182
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ну а чё тогда лезешь обсуждать то,

Я то как раз знаю, просто ты начал что то втирать про Абулхаира, на месте которого сейчас Зеленский, и отплыл..
Как я тебя задел твоими же словами, ничего не отрицая.
Ну понятно, зря ты его привел в пример и теперь цепляешься за «а если бы»..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:57
#8183
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Я тебе давно это предлагал) ид

Не важно, я просто набирал на всякий пожарный 30
Думаю набрал, лень считать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 22:59
#8184
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Цитата:
maxsaf:

Я единственно что могу сказать, с подачи таких как Вы и льется вся эта кровь ! Ой тут не все так однозначно, ой а может они имели право и т.д. и т.п
Если бы все сказали, нет Путин убирайся домой, тогда бы никто и не затевал бы всю эту карусель! Везде агрессия, что Израиль и Палестина поделить не могут? Дали обоим земли, договоритесь и живите мирно, нет одни заложников захватывают, другие в ответ геноцид устраивают!
Что России не хватало? Территории? В Сибири почти никого не осталось, поднимай, обустраивай
Как раньше говорили "твори, выдумывай, пробуй", какого лешего лезть к другим? Не понимаю!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 00:38
#8185
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Цитата:
saba:
Если бы все сказали, нет Путин убирайся домой, тогда бы никто и не затевал бы всю эту карусель!

Бред зачем этот пишите? Ему пофиг чё Трамп сказал, думаете он будет мнение каждого Васи Пупкина учитывать или Сабы из Казахстана? Нет, так это не работает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 00:40
#8186
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Цитата:
saba:
Не понимаю!

Люди разделились на два лагеря, на тех, кто понимает, и тех, кто не понимает, но все равно лезет спорить. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 00:42
#8187
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Цитата:
saba:
В Сибири почти никого не осталось, поднимай, обустраивай

Там холодно, даже в Новосибирск не каждый захочет уехать, а это самый юг Сибири.Что уж про север говорить.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 00:53
#8188
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Цитата:
111:
Ну понятно, зря ты его привел в пример и теперь цепляешься за «а если бы»..

Пример отличный. Кто шел за помощью к императрице - получал защиту. Кто пошел за помощью в Европу - получает оружие ровно столько, чтобы поубивали друг друга как можно дольше. Ну такая себе помощь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.08.25 - 00:56
#8189
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Цитата:
saba:
Я единственно что могу сказать, с подачи таких как Вы и льется вся эта кровь !

Не, кровь льют племяши оцифрованного, их так дядька воспитал, а я там ни при чем вообще. Они для него герои, не для меня.

[Исправлено: maxsaf, 07.08.2025 - 01:57]
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