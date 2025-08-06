Отправлено: - 22:48

111:

просто торговались там и все такое.

111:

Зачем, зачем нападать уже по полной и говорить что нации такой не существовало, пытаясь убить из всех?

Цитата:Доторговались значит.Цитата:Так ты Путина спроси, когда увидишь, не прячься от него за гаражами.