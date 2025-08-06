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≡ Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане запустили передвижную лабораторию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52300
Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане запустили передвижную лабораторию
Отправлено: 06.08.25 - 17:00
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В Казахстане заработала передвижная лаборатория для оценки качества дорог, сообщили в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте. Это первый подобный комплекс в стране.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1037
Re: Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане...
Отправлено: 06.08.25 - 17:00
#1
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Такая лаборатория должна быть у антикоррупционщиков в КНБ,чтобы выявлять преступления, совершенные заказчиками и исполнителями, а не у "строителей" дорог!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45685
Re: Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане...
Отправлено: 06.08.25 - 23:28
#2
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Не понял, у нас что, до сих пор стройки всякие, дороги, поля с хлебом и тд, все определяют на глаз?
И это цифровой Казакстан?
Кстати вчера получал ЭЦП в Цоне, там нас на глаз засунули в такую душегубку, даже в скотомогильнике скоту там легче..
Вот это да, на глаз.,
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2105
Re: Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане...
Отправлено: 06.08.25 - 23:57
#3
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Состояние дорог перестанут оценивать на глаз...

....если у нас здесь есть профессионалы в области оценки дорог ? это что за всесильное око оценивало состояние наших скоростных магистралей?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2105
Re: Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане...
Отправлено: 07.08.25 - 00:07
#4
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Цитата:
111:
Кстати вчера получал ЭЦП в Цоне, там нас на глаз засунули в такую душегубку, даже в скотомогильнике скоту там легче..


......ты чем недоволен?радуйся что получил,чё они должны всех с шампанским кофем и конфетами встречать постоял попотел понервничал получил...вот у меня её ещё нету,приеду получу......
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