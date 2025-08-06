Отправлено: - 00:07

111:

Кстати вчера получал ЭЦП в Цоне, там нас на глаз засунули в такую душегубку, даже в скотомогильнике скоту там легче..

Цитата:......ты чем недоволен?радуйся что получил,чё они должны всех с шампанским кофем и конфетами встречать постоял попотел понервничал получил...вот у меня её ещё нету,приеду получу......