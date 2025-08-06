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Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане запустили передвижную лабораторию
Состояние дорог перестанут оценивать на глаз: в Казахстане запустили передвижную лабораторию
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