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≡ Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52300
Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в Костанае не могут поделить детскую площадку
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
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В микрорайоне Жана Кала разгорелся конфликт между жителями двух домов: старого № 64 по ул. Наримановская и нового № 111 по пр. Абая. Поводом стало стремление председателя ОСИ нового дома оградить детскую площадку, которой жильцы старого дома пользовались почти 10 лет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8282
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 21:51
#1
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111- вы в своём ОСИ воевали за насосную, тут воюют за детскую площадку.
Наше ОСИ хорошее- им всё ПОХ.Р- и двор ОТКРЫТ для всех и шлагбаум уже год обсуждают - ставить или не ставить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28335
Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...
Отправлено: 06.08.25 - 21:54
#2
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Напридумывал всякие оси, теперь каждый дом может официально воевать с соседним домом. :lol:
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