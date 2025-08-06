Re: Взрослая война за песочницу - Жители соседних многоэтажек в...

Отправлено: - 21:51

111- вы в своём ОСИ воевали за насосную, тут воюют за детскую площадку.

Наше ОСИ хорошее- им всё ПОХ.Р- и двор ОТКРЫТ для всех и шлагбаум уже год обсуждают - ставить или не ставить.