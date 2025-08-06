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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 10:37
#8146
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Давай уже до 7ого колена выложи :lol:

Причем 7е колено?
Это двоюродная по матери, кузина по вашему
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 11:07
#8147
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Гога:
---Не могу. Политикой не интересуюсь. Не патриот я, в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***


У вас заниматься политикой, противоречащей генеральной линии чревато последствиями - могут легко навешать ярлык иноагента, фактов можно привести множество (Сказали сверху народу кругом враги - значит так и есть, будьте добры это принять). Внешнеполитическая стратегия и идеология формируется властями, глубинный и ядрёный народ в большинстве своём не занимается политикой, малограмотный и делает что скажут, на ходу переобуваются.

Отмечал ранее, что перед крупномасштабным вторжением в Украину, тут на форуме сказочники говорили, что агрессии России против Украины не будет, проводят вместе с Беларусью учения, потому что телевизор так вещал. При этом до 24 февраля 2022 года про денацификацию и демилитаризацию российский телевизор не говорил. Затем ура-патриоты быстренько переобулись и начали также говорить. На примере Виталика можно отследить хронологию, с начало он говорил русский мир, затем говорил православные в опасности, сейчас говорит что против войны - вот она сила пропаганды. Про транслируемую извне нам идеологию, можно отдельным постом, основываясь на конкретных фактах высказать своё мнение, а патриотом своей страны, на мой взгляд нужно быть.

Марик говорит мы русские патриоты, а я русский человек и патриот - действительно же сарказм. У вас разные люди проживают, есть конечно и идейные, которые думают, что на чужой земле защищают интересы России.

Ниже в видео Ерболат Турлубеков (По имени и фамилии можно идентифицировать - казах) идейный, сам в 36 лет добровольцем по контракту участвовал в СВО, с его слов.

Песню на красной площади О.Газманов пел (во второй половине 2024 года) отрывок оттуда:

Я русский, я татарин, я чеченец, я башкир
Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир...

На мой взгляд оттенок идеологически, у нас же никто не поёт так: Я казах, я русский, я украинец, я татарин ... и мы все вместе казахский мир...




[Исправлено: Kairat stayer, 06.08.2025 - 12:09]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.08.2025 - 12:12]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28335
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 11:15
#8148
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Цитата:
Kairat stayer:
Я русский, я татарин, я чеченец, я башкир Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир... На мой взгляд оттенок идеологически, у нас же никто не поёт так: Я казах, я русский, я украинец, я татарин ... и мы все вместе казахский мир...

Марик поет про русский мир. Как древний и великий переобуватор :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 11:51
#8149
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Цитата:
maxsaf:
Марик поет про русский мир. Как древний и великий переобуватор


Не поняли да, ЭТО САРКАЗМ! Как В.В.Жириновский в своё время говорил: Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ!


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1725
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 12:21
#8150
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Цитата:
ACROS:
Среди вашего брата есть принципиальные граждане, или с вашей точки зрения возможно чудаковатые дурачки, которые не берут субсидий из бюджета?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 14:08
#8151
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Мы закупаем у Турции ударные беспилотники Anka S, вроде совместное производство организовано и являемся первой страной оператором где налажено производство (Полезная нагрузка 200-350 кг. скорость 204 км/час. потолок 9100 м. продолжительность полёта 24 часа, инфракрасное излучение (обнаружение людей и техники) и оптическая система наблюдения, стелс особенностей нет)

Турция презентовала Anka 3 - это уже стелс. (скорость от 450-790 км/час. потолок до 12 000 км. продолжительность полёта 10 час. полезная нагрузка 1200 кг.).


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 14:54
#8152
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С.Уиткофф в Москве, отмечают, что если он приедет в США не с чем, тогда Д.Трамп будет в ярости, посмотрим проявит ли он свой характер 8-) 8-) 8-)




[Исправлено: Kairat stayer, 06.08.2025 - 15:55]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 15:08
#8153
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Хорошие новости от брата Ивана: Сборная команда Казахстана в Лондоне заняла второе место на клубном Чемпионате мира по шахматам, участвовали 52 команды.


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 18:22
#8154
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Цитата:
Kairat stayer:
Хорошие новости от брата Ивана: Сборная команда Казахстана в Лондоне заняла второе место на клубном Чемпионате мира по шахматам, участвовали 52 команды.

---Старая новость . Это ещё 16 июня было .Но все равно приятно .

--**Команда KazChess, усиленная мощными легионерами — Александром Грищуком (2683, FID), Рихардом Раппортом (2631, Венгрия) и Андреем Есипенко (2646, FID), а также казахстанскими звездами Дарменом Садвакасовым (2575), Алдияром Ансатом (2488), Меруерт Камалиденовой (2255), Елназ Калиахмет (2189) и любителем Исламом Айтеном (1929), под руководством капитана Гульмиры Даулетовой показала выдающийся результат.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 18:24
#8155
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Цитата:
Kairat stayer:




**Чемпионат мира. 2025. Шпага. Команды, мужчины . Матч за 3 место Казахстан 45 : 31 Франция**

---Вот это было 30 июля .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 18:42
#8156
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Цитата:
Гога:
---Старая новость . Это ещё 16 июня было .Но все равно приятно .


Он сегодня опубликовал.

Цитата:
Гога:
**Чемпионат мира. 2025. Шпага. Команды, мужчины . Матч за 3 место Казахстан 45 : 31 Франция**


У французов выиграли и в призовой тройке, тоже хорошо.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8248
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 20:45
#8157
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Цитата:
maxsaf:
что Крым надо возвращать любой ценой? Или ждёте когда будет 10 миллионов

Я может чего то не понимаю? Почему этот человек ставит мне в вину, Крым? А что Хельсинки 1972 года кто то отменил? Или конвенцию о создании ООН, где написано о нерушимости границ? Почему этот человек стоит за убийство людей и это нормально и редакция блокирует меня за это? Я могу точно сказать,я против войны и против убийства людей, а теперь можете блокировать меня сколько угодно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8248
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 20:47
#8158
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Я очень не люблю людей, с чьей очень лёгкой подачи льется кровь!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28335
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 21:18
#8159
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Цитата:
saba:
Я может чего то не понимаю? Почему этот человек ставит мне в вину, Крым?

Ну вы же умудрились меня уже и людоедом обозвать, и виновником войны на Украине, хотя я там вообще никаким боком, никакого отношения не имею. :lol:

Цитата:
saba:
Я очень не люблю людей, с чьей очень лёгкой подачи льется кровь!

То есть сами себя не любите, с вашей же подачи Украина не смогла отпустить Крым без кровопролития.

Цитата:
saba:
Или конвенцию о создании ООН, где написано о нерушимости границ?

А чё там сказано о праве на самоопределение?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28335
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 21:21
#8160
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Цитата:
saba:
Почему этот человек стоит за убийство людей

Это вы требуете взять в руки оружие и идти убивать, чтобы вернуть Крым. Я за решение вопросов без крови.
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