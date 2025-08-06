Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Гога: ---Не могу. Политикой не интересуюсь. Не патриот я, в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***
У вас заниматься политикой, противоречащей генеральной линии чревато последствиями - могут легко навешать ярлык иноагента, фактов можно привести множество (Сказали сверху народу кругом враги - значит так и есть, будьте добры это принять). Внешнеполитическая стратегия и идеология формируется властями, глубинный и ядрёный народ в большинстве своём не занимается политикой, малограмотный и делает что скажут, на ходу переобуваются.
Отмечал ранее, что перед крупномасштабным вторжением в Украину, тут на форуме сказочники говорили, что агрессии России против Украины не будет, проводят вместе с Беларусью учения, потому что телевизор так вещал. При этом до 24 февраля 2022 года про денацификацию и демилитаризацию российский телевизор не говорил. Затем ура-патриоты быстренько переобулись и начали также говорить. На примере Виталика можно отследить хронологию, с начало он говорил русский мир, затем говорил православные в опасности, сейчас говорит что против войны - вот она сила пропаганды. Про транслируемую извне нам идеологию, можно отдельным постом, основываясь на конкретных фактах высказать своё мнение, а патриотом своей страны, на мой взгляд нужно быть.
Марик говорит мы русские патриоты, а я русский человек и патриот - действительно же сарказм. У вас разные люди проживают, есть конечно и идейные, которые думают, что на чужой земле защищают интересы России.
Ниже в видео Ерболат Турлубеков (По имени и фамилии можно идентифицировать - казах) идейный, сам в 36 лет добровольцем по контракту участвовал в СВО, с его слов.
Песню на красной площади О.Газманов пел (во второй половине 2024 года) отрывок оттуда:
Я русский, я татарин, я чеченец, я башкир Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир...
На мой взгляд оттенок идеологически, у нас же никто не поёт так: Я казах, я русский, я украинец, я татарин ... и мы все вместе казахский мир...
Kairat stayer: Я русский, я татарин, я чеченец, я башкир Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир... На мой взгляд оттенок идеологически, у нас же никто не поёт так: Я казах, я русский, я украинец, я татарин ... и мы все вместе казахский мир...
Марик поет про русский мир. Как древний и великий переобуватор
Мы закупаем у Турции ударные беспилотники Anka S, вроде совместное производство организовано и являемся первой страной оператором где налажено производство (Полезная нагрузка 200-350 кг. скорость 204 км/час. потолок 9100 м. продолжительность полёта 24 часа, инфракрасное излучение (обнаружение людей и техники) и оптическая система наблюдения, стелс особенностей нет)
Турция презентовала Anka 3 - это уже стелс. (скорость от 450-790 км/час. потолок до 12 000 км. продолжительность полёта 10 час. полезная нагрузка 1200 кг.).
maxsaf: что Крым надо возвращать любой ценой? Или ждёте когда будет 10 миллионов
Я может чего то не понимаю? Почему этот человек ставит мне в вину, Крым? А что Хельсинки 1972 года кто то отменил? Или конвенцию о создании ООН, где написано о нерушимости границ? Почему этот человек стоит за убийство людей и это нормально и редакция блокирует меня за это? Я могу точно сказать,я против войны и против убийства людей, а теперь можете блокировать меня сколько угодно!
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