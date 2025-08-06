Отправлено: - 11:07

Гога:

---Не могу. Политикой не интересуюсь. Не патриот я, в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***

[Исправлено: Kairat stayer, 06.08.2025 - 12:09]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.08.2025 - 12:12]

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:У вас заниматься политикой, противоречащей генеральной линии чревато последствиями - могут легко навешать ярлык иноагента, фактов можно привести множество (Сказали сверху народу кругом враги - значит так и есть, будьте добры это принять). Внешнеполитическая стратегия и идеология формируется властями, глубинный и ядрёный народ в большинстве своём не занимается политикой, малограмотный и делает что скажут, на ходу переобуваются.Отмечал ранее, что перед крупномасштабным вторжением в Украину, тут на форуме сказочники говорили, что агрессии России против Украины не будет, проводят вместе с Беларусью учения, потому что телевизор так вещал. При этом до 24 февраля 2022 года про денацификацию и демилитаризацию российский телевизор не говорил. Затем ура-патриоты быстренько переобулись и начали также говорить. На примере Виталика можно отследить хронологию, с начало он говорил русский мир, затем говорил православные в опасности, сейчас говорит что против войны - вот она сила пропаганды. Про транслируемую извне нам идеологию, можно отдельным постом, основываясь на конкретных фактах высказать своё мнение, а патриотом своей страны, на мой взгляд нужно быть.Марик говорит мы русские патриоты, а я русский человек и патриот - действительно же сарказм. У вас разные люди проживают, есть конечно и идейные, которые думают, что на чужой земле защищают интересы России.Ниже в видео Ерболат Турлубеков (По имени и фамилии можно идентифицировать - казах) идейный, сам в 36 лет добровольцем по контракту участвовал в СВО, с его слов.Песню на красной площади О.Газманов пел (во второй половине 2024 года) отрывок оттуда:Я русский, я татарин, я чеченец, я башкирЯ всей страны народ, и мы все вместе русский мир...На мой взгляд оттенок идеологически, у нас же никто не поёт так: Я казах, я русский, я украинец, я татарин ... и мы все вместе казахский мир...